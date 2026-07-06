A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 também marcou a possível despedida de Neymar da Seleção Brasileira. Logo após o apito final, o camisa 10 comentou que não pretende mais disputar outro Mundial e indicou o fim do ciclo com a Amarelinha. O comentário repercutiu rapidamente no futebol mundial. Entre as personalidades que comentaram a decisão, o ex-atacante sueco Zlatan Ibrahimovic prestou homenagem ao brasileiro.

Durante participação em um programa de televisão, Ibrahimovic elogiou a qualidade técnica de Neymar, relembrou a trajetória do craque por Barcelona, Paris Saint-Germain e Seleção Brasileira e avaliou que o atacante poderia ter alcançado feitos ainda maiores ao longo da carreira.

“Ele será lembrado como um grande jogador de futebol, que fez muito sucesso no Barcelona, no PSG e também quando defendeu o Brasil. Mas sempre ficará aquela sensação de que ele poderia ter dado mais, de que poderia ter conquistado uma Bola de Ouro. De qualquer forma, é um talento espetacular e de uma habilidade simplesmente impressionante. É um dia triste para o futebol brasileiro”, declarou o ex-atacante.

Na despedida da Seleção, Neymar marcou o único gol brasileiro na derrota por 2 a 1 para a Noruega, convertendo um pênalti nos acréscimos do segundo tempo. No entanto, o resultado eliminou a equipe comandada por Carlo Ancelotti e colocou um ponto final na trajetória do camisa 10 com a Amarelinha.

Ao longo de sua carreira pela Seleção Brasileira, Neymar disputou 130 partidas oficiais, marcou 80 gols e distribuiu 59 assistências. Além disso, conquistou a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de ouro olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016.

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