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Ibrahimovic lamenta despedida de Neymar da Seleção: &#8220;Dia triste para o futebol&#8221;

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Neymar Jr #10 of Brazil has words with Orjan Nyland #1 of Norway after converting a penalty for his team?s first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Neymar Jr #10 of Brazil has words with Orjan Nyland #1 of Norway after converting a penalty for his team?s first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images) -

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 também marcou a possível despedida de Neymar da Seleção Brasileira. Logo após o apito final, o camisa 10 comentou que não pretende mais disputar outro Mundial e indicou o fim do ciclo com a Amarelinha. O comentário repercutiu rapidamente no futebol mundial. Entre as personalidades que comentaram a decisão, o ex-atacante sueco Zlatan Ibrahimovic prestou homenagem ao brasileiro.

Durante participação em um programa de televisão, Ibrahimovic elogiou a qualidade técnica de Neymar, relembrou a trajetória do craque por Barcelona, Paris Saint-Germain e Seleção Brasileira e avaliou que o atacante poderia ter alcançado feitos ainda maiores ao longo da carreira.

“Ele será lembrado como um grande jogador de futebol, que fez muito sucesso no Barcelona, no PSG e também quando defendeu o Brasil. Mas sempre ficará aquela sensação de que ele poderia ter dado mais, de que poderia ter conquistado uma Bola de Ouro. De qualquer forma, é um talento espetacular e de uma habilidade simplesmente impressionante. É um dia triste para o futebol brasileiro”, declarou o ex-atacante.

Na despedida da Seleção, Neymar marcou o único gol brasileiro na derrota por 2 a 1 para a Noruega, convertendo um pênalti nos acréscimos do segundo tempo. No entanto, o resultado eliminou a equipe comandada por Carlo Ancelotti e colocou um ponto final na trajetória do camisa 10 com a Amarelinha.

Ao longo de sua carreira pela Seleção Brasileira, Neymar disputou 130 partidas oficiais, marcou 80 gols e distribuiu 59 assistências. Além disso, conquistou a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de ouro olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016.

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