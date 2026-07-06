Klopp critica Infantino e Trump por caso Balogun: “Não entendem nada de futebol”

O técnico Jürgen Klopp fez duras críticas à decisão da FIFA de suspender a punição de Folarin Balogun e liberar o atacante dos Estados Unidos para as oitavas da Copa do Mundo, contra a Bélgica. Comentarista da Magenta TV durante o torneio, o alemão também atacou o mandatário da entidade, Gianni Infantino, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por causa da possível interferência no caso.

Dessa forma, o atacante recebeu cartão vermelho na partida contra a a Bósnia, mas a Fifa suspendeu a punição e autorizou sua participação no confronto contra a Bélgica pelas oitavas de final. Diante disso, o treinador criticou a possibilidade de influência da Casa Branca no processo.

“Se isso realmente aconteceu (e a Casa Branca interveio), então é uma loucura. O futebol é nosso, não deles. Essas duas pessoas, que não entendem nada de futebol, não deveriam se meter. Foi cartão vermelho. Não há o que discutir. Sentimos por Balogun, porque ele não fez de propósito. Mas é isso que diz o regulamento”, disse o treinador alemão, apontado como favorito para suceder Julian Nagelsmann no comando da Alemanha.

Repercussão negativa

O caso também recebeu críticas de veículos da imprensa internacional, que classificaram a medida como “escândalo”, “polêmica” e “reviravolta”, principalmente pela proximidade da partida entre Estados Unidos e Bélgica.

Antes de Klopp, outros nomes do futebol também condenaram a decisão da Fifa. O técnico belga Rudi Garcia definiu a liberação de Balogun como uma “piada de 1º de abril”, enquanto o norueguês Solbakken classificou a medida como “uma decisão muito ruim”. O ex-atacante Wayne Rooney, por sua vez, criticou a entidade e afirmou que Infantino “deveria se envergonhar”.

Por fim, Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A presença de Balogun depende do desfecho do recurso apresentado pela Federação Belga.

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