Vasco corre contra o tempo para encontrar novo técnico

O Vasco entrou na reta final da intertemporada ainda sem um técnico. Após não chegar a um acordo pela contratação de Fernando Seabra, do Coritiba, o Cruz-Maltino corre contra o tempo para encontrar um substituto para Renato Gaúcho. Dessa forma, o Gigante da Colina desperdiçou boa parte do período de preparação durante a pausa no calendário por causa da Copa do Mundo.

O elenco do Vasco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa, no último dia 22 de junho. Desde então, foram duas semanas de atividades sem um treinador. No período, portanto, o auxiliar interino Bruno Lazaroni ficou responsável por comandar a equipe, inclusive no jogo-treino contra o Boavista, no último sábado (4). O Cruz-Maltino venceu por 2 a 1, com gols de Nuno Moreira e JP.

Na última semana, o Vasco quase chegou a um acerto com Fernando Seabra. O Cruz-Maltino tinha um acordo verbal com o treinador, mas não se acertou com o Coritiba sobre o pagamento da multa rescisória. Dessa forma, o técnico permaneceu no clube paranaense, enquanto o Gigante da Colina segue sem um substituto para Renato Gaúcho.

Restam dez dias até o próximo jogo oficial. O Vasco volta a campo contra o Vitória, no dia 16, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão. Na zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino tem cada vez menos tempo para definir um novo treinador e adaptá-lo ao elenco e ao dia a dia em São Januário.

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