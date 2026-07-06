Aguirre se despede do México e entrega cargo para Rafa Márquez

Anfitrião da Copa do Mundo de 2026, o México se despediu após a derrota para a Inglaterra por 3 a 2, neste último domingo (5), no Azteca, pelas oitavas de final. Dessa forma, o técnico Javier Aguirre não escondeu a emoção na despedida após a eliminação. Assim, o treinador elogiou seus jogadores e o futuro treinador da seleção mexicana, o ex-zagueiro Rafa Márquez.

“Estou contente com o crescimento do Rafa (Márquez) e de muitos jogadores que entenderam o que é jogador com o coração e com o sonho do mexicano. É uma noite dura para o México. Não tenho muito mais palavras, estou emocionado, o sonho termina aqui, mas a vida continua”, disse Javier Aguirre, que comandou a seleção mexicana entre 2024 e 2026.

Javier Aguirre comandou o México pela terceira vez em Copas do Mundo. Um dos três anfitriões do Mundial de 2026, a seleção mexicana honrou a camisa com quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos disputados. Aguirre, no entanto, assumiu a responsabilidade pela eliminação nas oitavas de final. O treinador deu méritos para a Inglaterra e lamentou a falta de pontaria.

“O futebol é de erros e acertos. Hoje tivemos mais erros do que a Inglaterra. Se fossemos mais assertivos em passes chave, talvez estaríamos falando outra coisa aqui. O responsável pela derrota está falando contigo. Eles fizeram o que foi pedido pelo treinador. Não tenho cara para dizer nada mais além de desculpas. Não conseguimos chegar ao gol. Tentamos”, finalizou.

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