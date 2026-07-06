Viralizou! O significado da faixa “Ego Yamal” usada por Lamine na Copa do Mundo

Uma faixa preta utilizada por Lamine Yamal durante a Copa do Mundo tem chamado atenção de torcedores da Espanha. Discreta sob o cabelo do atacante, o acessório traz, de forma quase miúda, a escrita “Ego Yamal” no centro. Fontes próximas ao astro espanhol disseram à mídia que a frase foi adotada como resposta aos críticos.

A mensagem, segundo fontes relataram ao The Athletic, faz referência ao apelido usado por alguns usuários do TikTok para ironizar o jovem espanhol. Essas críticas em questão são relacionadas à personalidade do astro e à forma como se comporta dentro e fora de campo, com seu ego em destaque.

Ao invés de rejeitar ou rebater o rótulo, o atacante decidiu incorporá-lo como forma de ironia. Essa faixa representa justamente a maneira como o jogador lida com a exposição desde que se tornou um dos principais nomes da nova geração do futebol mundial.

Yamal se defende e cita Cristiano Ronaldo

O próprio Lamine já demonstrou publicamente que encara essa divisão de opiniões como algo natural na carreira de um atleta de alto nível. Em entrevista recente à rádio espanhola Cadena COPE, que confirmou a versão sobre o uso da faixa, o atacante revelou uma curiosidade de bastidor que releva muito sobre sua relação com parte do público futebolístico.

Lamine contou sobre uma conversa que teve com o técnico do Barcelona, Hansi Flick, após uma partida contra o Getafe. Na ocasião, Pedri foi exaltado por torcedores durante a substituição no jogo, e o treinador disse ao jovem que ele poderia receber o mesmo reconhecimento.

“Eu não sou igual ao Pedri. Somos jogadores diferentes. Metade das pessoas vai gostar de mim, a outra metade vai me vaiar. Isso não me incomoda”, respondeu ao técnico, segundo seu relato à rádio.

Na mesma entrevista, citou grandes nomes do futebol para defender que as críticas fazem parte da carreira de atletas que vivem sob os holofotes. “Cristiano Ronaldo já recebeu vaia. Messi também. Neymar, Vinícius Júnior e Mbappé… Eu convivo com isso e não gostaria que fosse diferente. Isso torna o futebol grandioso”, declarou.

Protagonista da Espanha

Aos 18 anos, Yamal chegou ao Mundial cercado por expectativa após perder a reta final da temporada pelo Barcelona devido a uma lesão na coxa esquerda. Ele só estreou como titular na Copa diante da Arábia Saudita, no segundo jogo da Espanha, e precisou de apenas 10 minutos para marcar seu primeiro gol na competição.

Além do campo, o atacante se tornou um dos principais rostos da competição. Sua camisa está entre as mais vistas nas arquibancadas, enquanto campanhas publicitárias e a forte presença nas redes reforçam o status de protagonista da seleção espanhola.

Lamine Yamal x Cristiano Ronaldo

Nesta segunda-feira (6), Espanha e Portugal se enfrentam pelas oitavas de final da Copa, em Dallas, nos EUA. O duelo reúne dois dos principais personagens do torneio: Lamine Yamal, principal promessa do futebol espanhol, e Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa.

O confronto, aliás, marca a reedição da final da Liga das Nações de 2025. Naquela ocasião, Portugal superou a Espanha nos pênaltis após o empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.