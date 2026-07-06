Tomás Rincón se despede do Santos em publicação nas redes: “Grande honra”

O volante Tomás Rincón anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (6), sua saída do Santos. Em publicação nas redes sociais, o venezuelano de 38 anos se despediu do clube paulista após acertar a rescisão de contrato.

“Foi uma grande honra para mim poder representar umas das camisas mais importantes na história do Futebol Mundial, obrigado pelo carinho e respeito que sempre me derem nação Santista, desejo o melhor para o clube, que voltem logo os tempos de conquistas. O Santos terá sempre um torcedor mais aqui. Vamos Peixão”, disse.

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Dessa forma, o jogador tinha vínculo com o Peixe até o fim da temporada, mas chegou a um acordo com a diretoria para encerrar o contrato de forma antecipada. Assim, o volante não fazia parte dos planos do técnico Cuca para a sequência do ano.

O jogador chegou ao Santos no segundo semestre de 2023 e disputou 78 partidas oficiais. Nesse período, marcou dois gols e deu uma assistência. Além da contribuição dentro de campo, Rincón assumiu papel de liderança no elenco. Após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, ele esteve entre os primeiros atletas a aceitar uma redução salarial para permanecer no clube.

Fora dos planos de Cuca

Em agosto do ano passado, o volante renovou o contrato. O novo acordo previa uma progressão salarial, conforme o compromisso firmado quando aceitou reduzir os vencimentos durante a disputa da Série B.

Por outro lado, em março, a diretoria já havia indicado que facilitaria uma eventual transferência, já que o jogador perdeu espaço no elenco. Com a chegada de Cuca, Rincón voltou a receber oportunidades após uma conversa com o treinador, que elogiou sua postura e afirmou que avaliaria sua permanência, algo que não aconteceu.

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