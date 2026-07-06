Fora da Copa, João Pedro reaparece em alta após eliminação do Brasil

Embora tenha sido um dos jogadores mais utilizados durante o ciclo da Seleção Brasileira, João Pedro ficou fora da lista de convocados para a Copa do Mundo. No entanto, após a eliminação do Brasil, o nome do atacante voltou aos assuntos mais comentados. Longe dos gramados, o jogador do Chelsea ganhou destaque ao participar do novo clipe de Madonna, intitulado Confessions II. Durante o trecho da música Danceteria, o brasileiro aparece ao lado do companheiro de clube Cole Palmer, enquanto a cantora interpreta a canção.

Além da participação na produção musical, João Pedro assumiu o posto de primeiro embaixador global da plataforma RexTrix, ecossistema de entretenimento baseado em inteligência artificial que acaba de desembarcar no Brasil. Na plataforma, os fãs podem criar fotos ao lado do atacante, produzir animações, enviar mensagens de apoio e disputar prêmios exclusivos, como camisas e bolas autografadas pelo jogador.

Ao mesmo tempo, o atacante também marcou presença em uma campanha internacional da adidas Originals em parceria com a BAPE. A coleção, lançada em 27 de junho, celebra a Copa do Mundo ao reinterpretar o clássico design Teamgeist da Adidas com a tradicional estampa ABC CAMO, característica da marca japonesa. João Pedro integra o grupo de estrelas do futebol escolhidas para apresentar a nova linha, que une a tradição do esporte ao universo do streetwear.

Mesmo fora da Copa do Mundo, João Pedro manteve a visibilidade em alta e reforçou sua imagem no mercado internacional. Entre participações em videoclipes, projetos de inteligência artificial e campanhas de grandes marcas, o atacante seguiu em evidência enquanto seu nome voltou a ser lembrado por torcedores após a eliminação da Seleção Brasileira.

João Pedro vira tema de debate após queda do Brasil na Copa do Mundo

Com a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, o nome de João Pedro voltou a ganhar força nas redes sociais. Logo após o apito final, torcedores resgataram o debate sobre a ausência do atacante na lista de convocados e passaram a questionar a decisão da comissão técnica no X (antigo Twitter). Além disso, muitos internautas fizeram comparações entre o desempenho ofensivo da Seleção e o momento vivido pelo jogador, defendendo que ele poderia ter sido uma alternativa para o setor de ataque durante o Mundial. Veja:

They miss their main man.pic.twitter.com/9iV72NBNZT — THE CHELSEA FORUM (@TheChelseaForum) July 6, 2026

João Pedro no dia 13/07/2025 no mesmo estádio que o Brasil foi eliminado hoje pic.twitter.com/rGQzGFoWyf https://t.co/Eiw3msqLoJ — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 6, 2026

João Pedro faria esse gol — Guizinn (@guuizin7) July 6, 2026

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