Jornais estrangeiros repercutem adeus de Neymar à Seleção: “Despedida amarga”

A imprensa internacional repercutiu o anúncio de Neymar sobre o fim de sua trajetória na Seleção Brasileira. Após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, jornais de Portugal e da Espanha destacaram a despedida do camisa 10 e avaliaram o legado deixado pelo atacante.

Diante disso, o jornal português A Bola estampou a manchete “Acabou” e ressaltou o tom emocionado da despedida. Assim, a publicação reproduziu a declaração de Neymar, que afirmou ter encerrado seu ciclo na Seleção: “Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui.”

O veículo também destacou o legado do atacante, que encerra a carreira internacional como o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 80 gols em 130 partidas.

Além disso, o jornal lembrou que Neymar disputou quatro edições da Copa do Mundo sem conquistar o título e ressaltou que ele teve participação limitada nesta campanha em razão da lesão sofrida durante a competição.

Repercussão na Espanha

Na Espanha, o jornal As questionou a decisão do técnico Carlo Ancelotti de convocar Neymar para o Mundial. De acordo com a publicação, outros atacantes atravessavam melhor momento antes do início da competição.

Já o Marca classificou o adeus como uma “despedida amarga”. O diário utilizou a declaração do camisa 10 para resumir o sentimento após a eliminação diante da Noruega e afirmou que a derrota encerrou de forma melancólica uma trajetória marcada pelo talento individual, mas sem a conquista do hexacampeonato.

Por fim, apesar dos diferentes enfoques, os três veículos concordaram em um ponto. O anúncio representa o fim de uma das carreiras mais marcantes da história recente da seleção brasileira. Mesmo que Neymar não tenha conquistado o título da Copa do Mundo ao longo de sua trajetória, ele teve representatividade com a amarelinha.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.