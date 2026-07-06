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Brasil teve menor posse de bola em Copas desde 1966

Brasil teve menor posse de bola em Copas desde 1966
Brasil teve menor posse de bola em Copas desde 1966 -

O Brasil decepcionou e adiou o sonho do hexa mais uma vez. Afinal, a Seleção Brasileira perdeu para a Noruega por 2 a 1, neste último domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e se despediu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo, aliás, ficou marcado pela baixa posse de bola brasileira: a pior desde a edição de 1966.

Na eliminação diante da Noruega, o Brasil registrou 35% de posse de bola. Desde a Copa de 1966, a Seleção Brasileira nunca terminou com menos de 40% de posse de bola em uma partida, de acordo com os dados da “Opta”. O pior índice até então era 40% de posse no empate com a Holanda, no Mundial de 1998.

Com a eliminação, o Brasil ampliou o jejum de títulos em Copas do Mundo. Portanto, a Seleção Brasileira vive o seu pior período sem vencer a competição, que dura desde 2002. Dessa forma, a sequência entre o penta e o hexa supera o período entre o tri em 1970 e o tetra em 1994. Aliás, também é a pior campanha desde 1990, quando também caiu nas oitavas.

Enquanto o Brasil volta para a casa, a Noruega avançou às quartas de final e enfrentará a Inglaterra, que eliminou o México. O confronto será realizado no próximo sábado, dia 11 de julho, às 18h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos. A Seleção Brasileira, por sua vez, volta a campo somente na próxima Data Fifa, em setembro.

Piores posses do Brasil em Copas desde 1966:

1º – Brasil 1×2 Noruega (2026): 34%
2º – Brasil 1×1 Holanda (1998): 40%
3º – Brasil 1×0 Turquia (2002): 41%
4º – Alemanha 0x2 Brasil (2002): 41%
5º – Argentina 1×3 Brasil (1982): 43%

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