Borré se despede do Internacional: “Obrigado por tudo”

Rafael Borré oficializou sua despedida do Internacional ao publicar uma mensagem nas redes sociais. Poucas horas depois de ter a transferência para o River Plate confirmada, o atacante colombiano agradeceu ao clube, aos companheiros, à comissão técnica, à diretoria e, principalmente, aos torcedores colorados. O jogador encerra sua passagem pelo Beira-Rio após uma temporada e meia e inicia um novo capítulo da carreira no futebol argentino.

“Obrigado por cada momento compartilhado com essas cores. Levo comigo memórias, lições aprendidas e pessoas que ficarão comigo para sempre. Obrigado aos torcedores do Inter pelo apoio durante todo esse tempo. Minha gratidão também à diretoria, à comissão técnica e a todos que fizeram parte dessa jornada. Muito sucesso no futuro. Obrigado, Inter. Obrigado, torcedores”, publicou.

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River Plate marca retorno de Borré

Aos 30 anos, Borré retorna ao River Plate, clube onde conquistou a Libertadores de 2018. Nesse sentido, o atacante assinou contrato válido por três temporadas e reencontrará o técnico Eduardo Coudet, com quem trabalhou anteriormente no Colorado. A expectativa da equipe argentina é que o colombiano seja uma das principais referências ofensivas para a sequência da temporada.

Enquanto isso, o Internacional também concluiu uma operação importante para aliviar as finanças. Desse modo, o clube receberá aproximadamente 3,5 milhões de dólares, valor próximo de R$ 18 milhões, pela liberação do atacante antes do fim do contrato. Além da receita com a negociação, a diretoria reduz significativamente a folha salarial, já que Borré possuía um dos maiores valores do elenco.

Contratado no início de 2024 como reforço de impacto, Borré disputou 105 partidas pelo Colorado, marcou 28 gols e participou diretamente da conquista do Gauchão de 2025. No entanto, o atleta não conseguiu entregar resultados nos últimos meses. Com sua saída confirmada, o departamento de futebol intensifica a procura por um novo centroavante para reforçar o elenco de Paulo Pezzolano antes da retomada, por fim, das competições nacionais e internacionais.

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