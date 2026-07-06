Athletico intensifica negociação para contratar Kerwin Vargas

Após retomar as conversas iniciadas no fim do ano passado, o Athletico-PR intensificou a negociação para contratar o atacante colombiano Kerwin Vargas, destaque do Charlotte FC, dos Estados Unidos. A diretoria trabalha para apresentar uma proposta oficial e acredita que o cenário é favorável para concretizar o negócio ainda nesta janela de transferências.

Além das tratativas entre os clubes, o Furacão também avançou nas conversas com o jogador. Kerwin Vargas, por sua vez, demonstrou interesse em atuar no futebol brasileiro e aprovou o projeto esportivo apresentado pela diretoria rubro-negra. O clube paranaense, nesse sentido, ganhou confiança para acelerar as negociações e buscar um acordo definitivo nas próximas semanas.

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Furacão prepara investimento milionário

A expectativa é que a proposta do Athletico alcance aproximadamente 3 milhões de dólares, cerca de R$ 15,5 milhões. Nesse sentido, caso feche-se nesses moldes, o atleta colombiano se tornará um dos principais investimentos realizados pelo clube nesta temporada. Enquanto isso, o clube da MLS avalia as condições para uma possível liberação do atacante colombiano.

O nome do jogador agrada à comissão técnica comandada por Odair Hellmann. A capacidade de atuar pelos lados do campo, a velocidade e o bom desempenho nos confrontos individuais são características fundamentais para reforçar o setor ofensivo da equipe, atualmente em 4º lugar no Brasileirão.

A busca por um novo ponta ganhou força após a saída de Julimar para o futebol árabe. Desde então, a diretoria priorizou a contratação de um jogador para a posição no planejamento do Athletico. Com o aval do atleta e negociações em andamento, o Furacão trabalha para fechar a operação e, por fim, entregar mais um reforço importante ao elenco antes da retomada.

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