A CBF refuta qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade de Raphael Claus. Trata-se de um profissional exemplar, cuja carreira é amplamente respaldada por avaliações técnicas, desempenho consistente e confiança das principais competições nacionais e internacionais.

A CBF reafirma seu compromisso com a verdade, com a transparência e com a defesa intransigente de seus profissionais.

Decisão controversa

A decisão do Comitê Disciplinar da Fifa provocou reações negativas. Assim, a UEFA declarou que a entidade “cruzou uma linha vermelha” ao suspender a punição automática decorrente da expulsão. Já a federação da Seleção Belga de Futebol, adversária dos Estados Unidos nas oitavas, formalizou um protesto e tenta reverter a decisão por meio de recurso horas antes do confronto.