A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) saiu em defesa do árbitro Raphael Claus nesta segunda-feira (6), após a polêmica provocada pela decisão da FIFA de suspender a expulsão aplicada ao atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos. Assim, o profissional brasileiro passou a ser alvo de críticas do presidente norte-americano, Donald Trump, que confirmou ter pedido à Fifa a revisão da suspensão e afirmou que o juiz possui um histórico “suspeito”.
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