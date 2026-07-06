ASSINE JÁ!
Jogada10

CBF rebate Trump e defende Claus em polêmica na Copa: &#8220;Profissional exemplar&#8221;

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Folarin Balogun #20 and Christian Pulisic #10 of the United States reacts to him receiving a red card for a foul on Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)
SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Folarin Balogun #20 and Christian Pulisic #10 of the United States reacts to him receiving a red card for a foul on Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images) -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) saiu em defesa do árbitro Raphael Claus nesta segunda-feira (6), após a polêmica provocada pela decisão da FIFA de suspender a expulsão aplicada ao atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos. Assim, o profissional brasileiro passou a ser alvo de críticas do presidente norte-americano, Donald Trump, que confirmou ter pedido à Fifa a revisão da suspensão e afirmou que o juiz possui um histórico “suspeito”.

Em nota oficial, a CBF afirmou que Claus é “reconhecido mundialmente como um dos melhores árbitros em atividade”. Além disso, ressaltou que não existe, em sua trajetória profissional, qualquer elemento que desabone sua conduta ou sustente suspeitas sobre sua atuação. A informação é do portal “ge”.

Veja a nota da CBF

Raphael Claus integra o quadro de árbitros profissionais da CBF, é reconhecido mundialmente como um dos melhores árbitros em atividade e possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol.

Não há, em todo o seu histórico, qualquer elemento que o desabone ou que sustente qualquer tipo de suspeita.

A CBF refuta qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade de Raphael Claus. Trata-se de um profissional exemplar, cuja carreira é amplamente respaldada por avaliações técnicas, desempenho consistente e confiança das principais competições nacionais e internacionais.

A CBF reafirma seu compromisso com a verdade, com a transparência e com a defesa intransigente de seus profissionais.

Decisão controversa

A decisão do Comitê Disciplinar da Fifa provocou reações negativas. Assim, a UEFA declarou que a entidade “cruzou uma linha vermelha” ao suspender a punição automática decorrente da expulsão. Já a federação da Seleção Belga de Futebol, adversária dos Estados Unidos nas oitavas, formalizou um protesto e tenta reverter a decisão por meio de recurso horas antes do confronto.

Dessa forma, Balogun recebeu cartão vermelho no segundo tempo da partida contra a Bósnia após pisar no tornozelo do zagueiro Tarik Muharemović. Antes de aplicar a expulsão, Claus revisou o lance no monitor do VAR.

Por fim, a comissão de arbitragem da Fifa, chefiada por Pierluigi Collina, considerou correta a decisão de Raphael Claus no lance, segundo o portal “ge”. Contudo, mesmo assim a entidade atendeu ao pedido de Donald Trump.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook

As mais lidas
    Recomendadas