Luiz Araújo, sobre possível saída do Flamengo: “Desejo é permanecer”

O ponta Luiz Araújo é um dos nomes mais envolvidos em rumores de uma possível saída do Flamengo. Com contrato até o fim de 2027, o jogador de 30 anos tem o nome veiculado em diversos clubes, como Atlético-MG, Cruzeiro e alguns do Oriente Médio. No entanto, em entrevista nesta segunda-feira (6/7) em Estoi, onde o Fla realiza a sequência da intertemporada, Araújo refutou as especulações e falou que seu desejo é de permanecer no clube.

“Pior que isso fica muito nas redes sociais. Mas eu estou sempre blindado, deixo meus empresários cuidarem disso. Isso não me atrapalha em nada. Até brinco com meus amigos, eles perguntam: ‘É verdade, é verdade?’, e eu falo: ‘Não, é só especulação mesmo’ (risos). Então eu levo isso como uma coisa engraçada. Mas meu desejo é sempre permanecer, ganhar títulos. Espero fazer um grande fim de temporada e conquistar títulos com essa camisa, que é o mais importante”, disse.

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Luiz Araújo, desde 2023 no Flamengo

Luiz Araújo chegou ao Flamengo em 2023 após passar duas temporadas e meia no Atlanta United (EUA). À época, em maio do citado ano, o Rubro-Negro pagou 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões no câmbio da época) para contar com o ponta. Desde então, o canhoto alternou bons e maus momentos.

Afinal, nunca se firmou de vez como titular na ponta direita, com suas melhores atuações sendo quando saiu do banco. Ao todo, atuou em 171 partidas, com 26 gols e 23 assistências, somando 49 participações em gols. Assim, possui média de 0,28 participação em gol por jogo desde sua chegada à Gávea. Nestes três anos de clube, conquistou uma Libertadores, um Brasileirão (ambos em 2025), além de uma Copa do Brasil (2024) e uma Supercopa do Brasil (2025). Ele também é tricampeão do Campeonato Carioca 2024, 25 e 26.

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