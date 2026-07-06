Antonela enaltece marca de Georgina em rara interação entre famílias de Messi e Cristiano

A rivalidade construída por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ao longo de mais de uma década nunca impediu os gestos de cordialidade entre as famílias fora dos gramados. Em meio à Copa do Mundo, as esposas dos astros inclusive protagonizaram uma rara interação pública depois que Georgina Rodríguez enviou um presente para Antonela Roccuzzo, que fez questão de agradecer nas redes sociais.

Roccuzzo usou seu Instagram para exibir os produtos recebidos da Mimoa, marca criada por Georgina, esposa de Cristiano Ronaldo. Junto à foto, Antonela, companheira de Lionel, deixou uma mensagem direcionada à Rodríguez.

“Muito obrigada, Georgina. Tudo lindo. Te desejo todo o êxito do mundo”, escreveu.

Além dos produtos, a publicação também revelou uma carta que acompanhava a encomenda. A coleção da Mimoa se apresenta como uma homenagem “para toda mulher que deixou de competir e compreendeu que a força também pode ser suave”. Por fim, dizia que “o verdadeiro luxo é sentir-se em casa no seu próprio corpo”.

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Presente para Antonela, marca de Georgina

O gesto aconteceu justamente nos dias que antecedem os compromissos decisivos de Portugal e Argentina nas oitavas de final do Mundial. Cristiano Ronaldo entra em campo nesta segunda-feira (6), diante da Espanha, enquanto Messi enfrenta o Egito na terça-feira (7).

A demonstração pública de carinho entre Antonela e Georgina ganhou repercussão não só pela raridade do gesto, mas, sobretudo, pelo contraste com a disputa esportiva protagonizada por seus maridos durante boa parte da carreira. Embora tenham rivalizado nos maiores palcos do futebol mundial, os astros sempre demonstraram respeito fora dos gramados.

Antonela não foi a única a receber produtos da marca. Estelle Behnke, ex-namorada do inglês Trent Alexander-Arnold, também publicou nas redes sociais que recebeu uma caixa enviada por Georgina. Distinto aos astros, o jogador não integra a lista de convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo.

Messi e Cristiano Ronaldo na Copa

Enquanto isso, Messi e Cristiano seguem dividindo protagonismo no futebol mundial. O argentino tornou-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo e soma sete gols nesta edição, empatado com Kylian Mbappé, da França. Já o português marcou três vezes, tornou-se o único atleta a balançar as redes em seis edições diferentes do torneio e encerrou o jejum de gols em confrontos de mata-mata.

A próxima oportunidade para os dois ampliarem essas marcas será nas oitavas de final. Portugal encara a Espanha nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), e a Argentina enfrenta o Egito na terça-feira, às 13h (de Brasília).

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