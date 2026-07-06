Comissão técnica do Fluminense vai definir o futuro do volante Lima

O volante Lima retornará ao Fluminense nos próximos dias, embora seu destino final para a sequência da temporada continue incerto. O atleta atrai o interesse do mercado e já coleciona sondagens de outras equipes, após viver um período de oscilação na carreira.

Antes de iniciar as negociações com o América do México, o jogador somava oportunidades sob o comando de Luís Zubeldía, mas a diretoria tricolor agiu rápido e supriu a sua ausência com a contratação de Alisson. A informação é da Itatiaia.

A passagem do meio-campista pelo futebol mexicano, contudo, não atingiu as expectativas da comissão técnica estrangeira. Além do baixo rendimento em campo, a saída do técnico brasileiro André Jardine excluiu o volante dos planos do clube da América do Norte.

Diante desse cenário, a diretoria mexicana optou por não exercer a opção de compra do contrato de empréstimo, que se estenderia até o final do ano. Atualmente, as partes dependem apenas de alguns trâmites burocráticos para oficializar o encerramento do vínculo e sacramentar o retorno do atleta ao Brasil.

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Enquanto a rescisão avança nos bastidores, o estafe do jogador monitora novas propostas para o futuro. Dois clubes da Série A do Campeonato Brasileiro já buscaram informações detalhadas sobre a situação do volante. Essas equipes pretendem formalizar uma oferta oficial assim que o jogador resolver todas as pendências com o América.

Fluminense de olho no mercado

Por outro lado, o Fluminense também mapeia o mercado em busca de novos reforços para qualificar o plantel. Por esse motivo, a comissão técnica tricolor não descarta totalmente a permanência e o aproveitamento de Lima no Rio de Janeiro.

A necessidade de peças no setor aumentou recentemente, visto que o clube carioca vendeu o uruguaio Facundo Bernal para o Real Betis, da Espanha, e precisa repor a perda no meio-campo.

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