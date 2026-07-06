Despedidas? Quanto custa ver Messi e Cristiano Ronaldo nas oitavas da Copa do Mundo

Assistir a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi nas oitavas de final da Copa do Mundo exige um investimento acima de mil dólares. A alta procura pelas partidas de Portugal e Argentina impulsionou os preços dos ingressos, alimentada pela expectativa de que o torneio possa representar a despedida dos dois craques dos Mundiais.

No sábado, o duelo entre Espanha e Portugal chegou a ter entradas custando 1.367 dólares (pouco mais de R$ 7 mil). Já nesta segunda-feira (6), dia do confronto em Dallas, o preço do bilhete mais barato caiu para 1.311 dólares (R$ 6,7 mil), com taxas incluídas. Para Argentina e Egito, em Atlanta, o menor valor disponível é ainda mais alto: 1.378 dólares (R$ 7.114 mil).

A oscilação nos valores faz parte de uma mudança implementada pela Fifa nesta edição. Pela primeira vez, a entidade adotou um sistema de precificação dinâmica, que ajusta os preços de acordo com a demanda. Na prática, o custo dos ingressos pode variar várias vezes no mesmo dia, inclusive nas horas que antecedem o início das partidas.

Despedidas de Messi e Cristiano Ronaldo?

Os preços e a procura refletem o peso histórico do momento. Isso porque Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, confirmou que esta será sua última participação em Copas do Mundo. O português aproveita seu último desfile para ainda quebrar marcos no torneio: tornou-se o jogador mais velho a disputar uma partida eliminatória de Mundial e o único jogador a balançar as redes em seis edições.

O sentimento é um pouco diferente para o capitão argentino. Apesar de também ver a Copa como um de seus últimos atos pela seleção, Lionel evita tratar o Mundial como uma despedida e afirmou recentemente que continuará atuando enquanto considerar que mantém rendimento suficiente em campo.

Como a próxima edição será apenas em 2030, cresce a percepção de que esta pode ser a última participação do astro argentino de 39 anos no torneio. O camisa 10, bem como Cristiano, segue acumulando recordes. Nesta Copa, por exemplo, ultrapassou Miroslav Klose e tornou-se o maior artilheiro da história dos Mundiais. Ele ainda divide a liderança entre os goleadores desta edição com Kylian Mbappé e Erling Haaland, todos com sete gols.

Jogos de Argentina e Portugal

A seleção portuguesa entra em campo nesta segunda-feira (6), a partir das 16h (de Brasília), para disputar com a Espanha uma vaga nas quartas de final. O duelo chama atenção pelo embate entre Cristiano e Lamine Yamal, uma das maiores joias da geração mais recente do futebol.

Já Lionel encara os egípcios no dia seguinte, terça-feira (7), às 13h (de Brasília), em mais um duelo defendendo o título. O camisa 10 da Albiceleste pode inclusive isolar-se na liderança entre os artilheiros, caso balance as redes nas oitavas de final.

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