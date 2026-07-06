São Paulo define local de jogo contra o Athletico pelo Campeonato Brasileiro

O São Paulo confirmou, nesta segunda-feira (6), que o confronto com o Athletico-PR, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Assim, a partida ocorre no dia 22 de julho, às 21h30, após a intertemporada com a pausa para a Copa do Mundo. Vale lembrar que o clube não poderá utilizar o Morumbis, que receberá quatro shows do cantor britânico Harry Styles entre os dias 17 e 24 de julho.

Esta será a segunda vez que a equipe atuará em Bragança Paulista nesta edição do Brasileirão. Afinal, em 3 de maio, o Tricolor ficou no empate por 2 a 2 com o Bahia no mesmo estádio do Red Bull Bragantino.

A escolha do Cícero de Souza Marques também leva em conta a implementação do impedimento semiautomático. Uma tecnologia que a CBF pretende adotar de forma oficial a partir da 20ª rodada do campeonato.

Antes disso, a entidade realizará testes durante a 19ª rodada em todos os jogos da competição. Para isso, instalou o sistema em todos os estádios da rodada, incluindo o de Bragança Paulista, que atende aos requisitos técnicos exigidos.

Nesta edição do Brasileirão, o São Paulo também mandou uma partida no interior paulista em abril, quando o Morumbis recebeu um show do cantor canadense The Weeknd. Na ocasião, o Tricolor venceu o Mirassol por 1 a 0 no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. No momento, os comandados do técnico Dorival Júnior ocupam a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, mas não vence há cinco rodadas.

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