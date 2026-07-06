Jorginho revela carinho pelo Vasco e se coloca à disposição para um convite

O técnico Jorginho manifestou publicamente seu interesse em assumir o comando do Vasco, que atualmente se encontra sem um comandante no banco de reservas. O treinador afirmou que encararia um eventual chamado da diretoria como “uma convocação”, embora os dirigentes vascaínos ainda não tenham apresentado nenhuma proposta oficial até o momento.

Ao responder sobre a possibilidade de retornar ao clube carioca, onde já trabalhou em três oportunidades distintas, o profissional demonstrou forte identificação e afeto pelo Cruzmaltino. Com entusiasmo, ele destacou seu histórico na instituição.

“O Vasco é uma convocação. É sempre um tema especial. Estive três vezes no comando, tenho um carinho muito grande pelo clube”, declarou.

De fato, o comandante viveu um dos momentos mais vitoriosos de sua carreira à frente da equipe de São Januário. Durante a temporada de 2016, ele liderou o elenco principal nas campanhas vitoriosas da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca, quebrando um incômodo jejum de títulos estaduais que incomodava a torcida.

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Posteriormente, Jorginho teve sua última experiência no clube em 2022, quando comandou a equipe no torneio da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde a saída de Renato Gaúcho, os executivos do Vasco mapeiam o mercado de transferências para encontrar um substituto.

Recentemente, a cúpula do futebol quase concretizou a contratação de Fernando Seabra, contudo, divergências nos valores financeiros inviabilizaram o desfecho positivo do acordo.

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