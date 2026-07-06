Estados Unidos x Bélgica, com comentários e estatísticas a partir das 20h

Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h, no Lumen Field, em Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Mas, desde 20h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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