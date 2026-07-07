Argentina x Egito: duelo entre Messi e Salah agita as oitavas da Copa do Mundo

Atual campeã do mundo, a Argentina segue seu caminho em busca do quarto título de Copa. Depois de passar com sufoco e sofrimento de Cabo Verde, os argentinos enfrentam o Egito, nesta terça-feira, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, em jogo que vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A bola rola à partir das 13h (de Brasília).

Onde assistir

O jogo entre Argentina e Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, terá transmissão de Globo, SBT, Sportv, N Sports, CazéTV, GeTV e Globoplay.

Como chega a Argentina

Depois de fazer uma fase de grupos perfeita com 100% de aproveitamento e sem levar gols, a Argentina teve seu maior desafio nesta Copa do Mundo na fase 16 avos de final. Diante de Cabo Verde, os argentinos sofreram e conseguiram superar os Tubarões Azuis somente no segundo tempo da prorrogação, sendo levados ao limite físico e emocional, mas que no fim, deu tudo certo.

Para o jogo desta terça-feira, o técnico Lionel Scaloni deve fazer mudanças no seu time titular para dar uma nova dinâmica ao ataque. Segundo a imprensa local, há uma tendência de que Scaloni faça a troca de Lautaro Martínez por Julián Alvarez no comando de ataque ao lado de Lionel Messi.

Já na parte defensiva, Lionel Scaloni tem um grande desafio para corrigir até o jogo desta terça: o lado esquerdo de defesa. Principalmente porque o Egito tem simplesmente Mohamed Salah por este lado, e a tendência é que os egípcios explorem bastante este lado assim como fez Cabo Verde.

Como chega o Egito

Assim como a Argentina se classificou com uma dose de sofrimento, o Egito também não foi diferente. Os egípcios fizeram uma fase de grupos histórica, conquistando a classificação para o mata-mata pela primeira vez, e agora, com a primeira vitória em um jogo eliminatório após eliminar a Austrália nos pênaltis na última sexta-feira.

E a partida desta terça-feira é a mais importante da história do futebol do Egito, pelo menos é desta forma que a comissão técnica egípcia está encarando. O auxiliar técnico do Egito, Ibrahim Hassan, no entanto, não reduziu o confronto a um confronto entre Messi x Salah.

“Jogar contra Messi? Nem sequer pensamos nisso. Estamos focados na seleção egípcia. Entramos para lutar em todos os jogos, seja contra Messi ou qualquer outro adversário. Temos o Mohamed Salah e 26 Messis e jogadores de alto nível. Dizemos pra eles para darem tudo. Não sabemos se voltaremos a um Mundial. O nosso objetivo é ir o mais longe possível no torneio”, disse Hassan.

ARGENTINA X EGITO

Copa do Mundo – oitavas de final

Data e horário: 07/07/2025 (terça-feira), às 13h (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

ARGENTINA: Emi Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Almada. Técnico: Lionel Scaloni.

EGITO: Shobeir; Hany, Rabia, Yasser Ibrahim, Hafez; Hamdy Fathy, Marwan Attia; Zico, Emam Ashour, Salah; Marmoush. Técnico: Hossah Hossein.

Árbitro: Francois Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Não divulgado.

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