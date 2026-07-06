Mandaca abre o jogo sobre pré-contrato com o Grêmio: “Não assinei nada”

Mandaca abriu o jogo e falou sobre um acerto de pré-contrato com o Grêmio a partir de 2027. Depois do empate entre Juventude e Náutico, pela Série B do Brasileirão, o jogador negou que tenha assinado vínculo e conversas diretas com o Tricolor, porém não descartou a saída para o clube de Porto Alegre.

“Sempre fui direto e sincero. Não assinei nada no momento e essa semana ouvi muitas coisas, muita gente me botando como traíra. Mas sempre falei que essas propostas deixo para o meu empresário e para o clube. Enquanto eu estiver no Juventude, vou dar o meu melhor, me esforçar ao máximo para honrar essa camisa. Sempre deixei bem claro o meu amor pelo clube, pela torcida e por todos”, comentou o volante, à Rádio Caxias, na saída do Estádio dos Aflitos, no Recife.

“Comigo, não conversaram. Talvez possa ter tido algo com o meu empresário, mas eu procuro deixar isso sempre com ele. Quando tiver tudo certo, ele vai me falar”, afirmou.

Mandaca tem contrato com o Juventude até o fim de 2026

O volante tem vínculo com o Juventude somente até o fim do ano e pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Por sua vez, o Grêmio revelou ter um acerto com o jogador e procurava uma liberação imediata com o Juventude. Ele comentou ainda a chance de se transferir para um dos dois grandes da capital do Rio Grande do Sul por conta da rivalidade com o Jaconero.

“Não posso garantir nada (saída para a dupla Gre-Nal), porque o futebol é muito dinâmico, a carreira de um jogador é muito rápida e tenho que pensar na minha família, no meu filho, pensar um pouco na minha melhora. Sempre fui grato ao Juventude, abriu as portas para eu decolar no mundo do futebol. Sabemos que estou na quarta temporada aqui e querendo ou não, tenho que pensar na minha família e respirar outros ares. O pessoal entende, então procuramos sempre respeitar essas propostas que chegam e da melhor maneira honrar a camisa do Juventude, como sempre fiz”.

Mandaca chegou ao Juventude em 2023. Inicialmente, foi emprestado pelo Corinthians, clube que o revelou. No ano seguinte, assinou em definitivo com o Jaconero, onde já disputou 144 partidas, com 15 gols e dez assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.