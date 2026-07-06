Vasco possui atletas no elenco que já podem assinar pré-contrato; veja quem são

Enquanto corre contra o tempo para definir o seu novo treinador, a diretoria do Vasco também precisa resolver o futuro de quatro jogadores do atual elenco. Como os contratos de Daniel Fuzato, Pablo, Hugo Moura e Tchê Tchê terminam em dezembro, todos eles já estão livres para assinar um pré-contrato.

Apesar desse cenário de urgência, os dirigentes vascaínos ainda não procuraram os atletas para discutir uma eventual extensão de vínculo.

Essa indefinição ocorre justamente porque a cúpula do futebol pretende submeter cada caso à avaliação da futura comissão técnica. Além disso, a recente instabilidade jurídica do clube, provocada pelo afastamento do presidente Pedrinho do comando da SAF, atrasou o planejamento no mercado de transferências.

Mesmo com o assédio recente de clubes da Série A sobre Tchê Tchê e de uma proposta do futebol japonês por Hugo Moura, a diretoria congelou as conversas. Os executivos entendem que o meio-campo sofre com a escassez de opções. Por isso, só liberarão os volantes se novos reforços chegarem para o setor.

Por outro lado, a situação dos goleiros reservas se desenha de forma bem diferente e caminha para uma despedida. Daniel Fuzato, contratado no início do ano passado para ser o substituto imediato de Léo Jardim, acumulou apenas oito partidas.

LEIA MAIS: Vasco corre contra o tempo para encontrar novo técnicoParalelamente, o jovem Pablo, de 23 anos, formado nas categorias de base do clube, disputou apenas um jogo no time principal e segue sem entrar em campo na temporada atual, indicando que a diretoria também não renovará o seu contrato.



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