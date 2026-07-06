Vitor Roque inicia transição física no Palmeiras

O Palmeiras confirmou nesta segunda-feira (6) que o atacante Vitor Roque iniciou a transição física. Assim, ele entra na reta final da recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo.

O jogador já vinha participando do aquecimento dos treinos com os companheiros nos últimos dias. Na atividade desta segunda, integrou a primeira parte da atividade, um exercício técnico posicional de passes, construção e finalizações, junto ao elenco.

LEIA MAIS: Mauricio evita falar sobre Europa e reforça foco no Palmeiras após Copa

A transição física é uma das etapas mais importantes da recuperação do atacante. Dessa maneira, o departamento médico do Palmeiras age com cuidado para que o jogador volte às atividades de forma integral, sem sentir dores.

Vitor Roque sofre com o problema desde o início da temporada. Ele ficou um mês afastado para tratar tratamento, sem a necessidade de cirurgia. No entanto, sofreu uma pancada no local quando retornou à titularidade. Dessa vez, o Verdão preferiu a realização do procedimento cirúrgico.

A operação ocorreu no início de maio. Por conta disso, Vitor Roque não teve recesso com os demais jogadores do elenco. Ele seguiu trabalhando na Academia de Futebol para acelerar a recuperação, que, internamente, é considerada um sucesso.

Apesar do avanço no tratamento, Vitor Roque tem chances remotas de figurar entre os relacionado para o jogo contra o Coritiba, no dia 22 de julho. Assim, a expectativa é que ele retorne aos campo no início de agosto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.