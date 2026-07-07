Maracanã terá nova área gastronômica com gastos de até R$ 20 milhões na reforma

O icônico Estádio do Maracanã passará por uma grande transformação em sua infraestrutura com a criação de uma nova e moderna área gastronômica. De acordo com o projeto oficial, o espaço contará com um restaurante de 250 lugares e um bar com capacidade para 700 pessoas, o qual oferecerá uma vista privilegiada para o gramado. A informação é da coluna do Ancelmo Gois, no Globo.

Além disso, o complexo ocupará uma área de quatro mil metros quadrados no quinto andar do estádio e manterá o seu funcionamento de forma totalmente independente do calendário de jogos e eventos esportivos.

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Essa iniciativa inovadora surge a partir de uma parceria estratégica entre o Complexo Maracanã e a Valeu Catering Solutions. Consequentemente, as empresas preveem um investimento robusto de R$ 20 milhões para tirar a ideia do papel.

Por fim, os operários devem iniciar as obras já no próximo mês. Com isso, consolidando o estádio como um polo de entretenimento e culinária que vai além do futebol tradicional.

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