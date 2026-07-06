Botafogo tem lacuna importante no elenco; saiba

O Botafogo convive com uma importante lacuna no elenco. A zaga se tornou uma das maiores preocupações da comissão técnica para o segundo semestre, já que o clube conta, neste momento, com apenas três opções disponíveis para a posição enquanto aguarda a abertura da janela de transferências.

A saída de Barboza para o Palmeiras abriu espaço para o jovem Justino, que deve formar a dupla de zaga titular ao lado de Ferraresi na partida contra o Santos, quando o time volta a campo após a paralisação para a Copa do Mundo, dia 16/7. No entanto, não há tanta reposição para o setor. Anthony, contratado sem custos junto ao Goiás, é a única outra opção disponível, mas ainda não estreou pelo Botafogo e foi relacionado apenas duas vezes desde que chegou.

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E as outras opções no Botafogo?

O angolano Bastos sequer se reapresentou após as férias por conta da insatisfação com pendências financeiras junto ao clube. Assim, pode rescindir o contrato em comum acordo, segundo informações do “ge”. Já Ythallo, contratado nesta temporada, disputou apenas sete partidas, treina em horário alternativo e está disponível para negociação, seja por empréstimo ou em definitivo. A expectativa é que Kaio Pantaleão volte a ser opção apenas em outubro. O defensor segue em recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo e só deve retornar aos gramados nos últimos meses da temporada.

Diante do cenário, o Botafogo já se movimenta para reforçar o setor defensivo. Impedido de registrar novos atletas enquanto ainda possui cinco transfer bans ativos na Fifa, o clube trabalha nos bastidores para identificar oportunidades de mercado e pretende contratar ao menos dois zagueiros assim que estiver apto a realizar inscrições. A prioridade é encontrar nomes que reforcem o elenco sem exigir um investimento elevado.

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