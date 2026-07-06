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Suíça x Colômbia: mais um duelo entre europeus e sul-americanos na Copa do Mundo

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JULY 02: Dan Ndoye #11 of Switzerland celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Switzerland and Algeria at BC Place Vancouver on July 02, 2026 in Vancouver, British Columbia. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JULY 02: Dan Ndoye #11 of Switzerland celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Switzerland and Algeria at BC Place Vancouver on July 02, 2026 in Vancouver, British Columbia. (Photo by Alex Grimm/Getty Images) -

Duas seleções invictas nesta Copa do Mundo e que seguem com o sonho de fazer uma grande campanha. Suíça e Colômbia medem forças nesta terça-feira, no BC Place, em Vancouver, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final, em jogo que vale uma vaga entre os oito melhores times nesta Copa do Mundo. Quem levar a melhor enfrenta o vencedor do duelo entre Argentina e Egito.

Onde assistir

O jogo entre Suíça e Colômbia, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, terá transmissão da Globo, Sportv e da CazéTV.

LEIA MAIS: Argentina x Egito: duelo entre Messi e Salah agita as oitavas da Copa do Mundo

Como chega a Suíça

De um lado, com duas vitórias e um empate, a Suíça fez uma fase de grupos de muito bom futebol. Principalmente com destaque para o jovem Johan Mazambi, os suíços chegaram ao mata-mata com a expectativa de repetir as boas atuações e atingiu esse objetivo. Na fase 16 avos, a Suíça não tomou conhecimento da Argélia e se classificou sem maiores sustos.

No entanto, o jogo desta terça-feira diante da Colômbia parece ser o desafio mais complicado para a Suíça nesta Copa do Mundo, e assim, os suíços não querem repetir o roteiro da Copa de 2022, quando foram eliminados nas oitavas sofrendo uma goleada para Portugal.

“Aprendemos lições valiosas e evoluímos não apenas no aspecto esportivo, mas também no mental. Eles (Colômbia) são muito sólidos, praticam um jogo muito rápido e vertical e apostam em talentos individuais de peso”, disse o técnico da Suíça, Murat Yakin.

Como chega a Colômbia

Do outro lado, a Colômbia chega para as oitavas de final da Copa do Mundo com a moral muito elevada. Os colombianos se classificaram para o mata-mata como líderes de um grupo que tinha Portugal, RD Congo e Uzbequistão, e seguem invictos na competição até aqui. Na fase 16 avos, a Colômbia fez o dever de casa e superou Gana por 1 a 0, gol de Jhon Arias, do Palmeiras,.

De olho no jogo decisivo desta terça-feira, o técnico Néstor Lorenzo quer que seu time entre em campo para fazer história e igualar o feito de 2014, quando a Colômbia conseguiu sua melhor campanha em Copas – chegar nas quartas de final. Por isso, o técnico entende que o jogo será difícil para os colombianos.

“A Suíça é uma equipe muito organizada. Jogam bem e também têm bons jogadores no último terço do campo. Sendo assim, vai ser uma partida muito difícil”, disse o técnico colombiano.

SUÍÇA x COLÔMBIA

Copa do Mundo – oitavas de final
Data e horário: 07/07/2025 (terça-feira), às 17h (de Brasília)
Local: BC Place, Vancouver (CAN)
SUÍÇA: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez; Xhaka e Freuler; Ndoye, Manzambi e Ruben Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin.
COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Sanchez, Lucumi e Mojica; Lerma e Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez e Luís Diaz; Suarez. Técnico: Néstor Lorenzo.
Árbitro: Ivan Barton (SLV)
Assistentes: David Moran (SLV) e Antonio Pupiro (NCA)
VAR: Não divulgado.

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