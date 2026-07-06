Suíça x Colômbia: mais um duelo entre europeus e sul-americanos na Copa do Mundo

Duas seleções invictas nesta Copa do Mundo e que seguem com o sonho de fazer uma grande campanha. Suíça e Colômbia medem forças nesta terça-feira, no BC Place, em Vancouver, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final, em jogo que vale uma vaga entre os oito melhores times nesta Copa do Mundo. Quem levar a melhor enfrenta o vencedor do duelo entre Argentina e Egito.

Onde assistir

O jogo entre Suíça e Colômbia, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, terá transmissão da Globo, Sportv e da CazéTV.

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Como chega a Suíça

De um lado, com duas vitórias e um empate, a Suíça fez uma fase de grupos de muito bom futebol. Principalmente com destaque para o jovem Johan Mazambi, os suíços chegaram ao mata-mata com a expectativa de repetir as boas atuações e atingiu esse objetivo. Na fase 16 avos, a Suíça não tomou conhecimento da Argélia e se classificou sem maiores sustos.

No entanto, o jogo desta terça-feira diante da Colômbia parece ser o desafio mais complicado para a Suíça nesta Copa do Mundo, e assim, os suíços não querem repetir o roteiro da Copa de 2022, quando foram eliminados nas oitavas sofrendo uma goleada para Portugal.

“Aprendemos lições valiosas e evoluímos não apenas no aspecto esportivo, mas também no mental. Eles (Colômbia) são muito sólidos, praticam um jogo muito rápido e vertical e apostam em talentos individuais de peso”, disse o técnico da Suíça, Murat Yakin.

Como chega a Colômbia

Do outro lado, a Colômbia chega para as oitavas de final da Copa do Mundo com a moral muito elevada. Os colombianos se classificaram para o mata-mata como líderes de um grupo que tinha Portugal, RD Congo e Uzbequistão, e seguem invictos na competição até aqui. Na fase 16 avos, a Colômbia fez o dever de casa e superou Gana por 1 a 0, gol de Jhon Arias, do Palmeiras,.

De olho no jogo decisivo desta terça-feira, o técnico Néstor Lorenzo quer que seu time entre em campo para fazer história e igualar o feito de 2014, quando a Colômbia conseguiu sua melhor campanha em Copas – chegar nas quartas de final. Por isso, o técnico entende que o jogo será difícil para os colombianos.

“A Suíça é uma equipe muito organizada. Jogam bem e também têm bons jogadores no último terço do campo. Sendo assim, vai ser uma partida muito difícil”, disse o técnico colombiano.

SUÍÇA x COLÔMBIA

Copa do Mundo – oitavas de final

Data e horário: 07/07/2025 (terça-feira), às 17h (de Brasília)

Local: BC Place, Vancouver (CAN)

SUÍÇA: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez; Xhaka e Freuler; Ndoye, Manzambi e Ruben Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Sanchez, Lucumi e Mojica; Lerma e Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez e Luís Diaz; Suarez. Técnico: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Ivan Barton (SLV)

Assistentes: David Moran (SLV) e Antonio Pupiro (NCA)

VAR: Não divulgado.

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