Paquetá, do Flamengo, se pronuncia após eliminação da Seleção: “Frustrante”

O meia Lucas Paquetá, do Flamengo, se pronunciou pela primeira vez após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no último domingo (5/7), em jogo em Nova Jersey contra a Noruega. Utilizando suas redes sociais, o camisa 20 fez uma publicação nesta segunda-feira (7/7), dando fortes declarações. Afinal, o jogador, que não esteve em campo por conta de uma lesão na coxa esquerda, afirmou que a queda para os noruegueses doeu mais que sua própria contusão.

“Difícil encontrar palavras quando a dor de uma eliminação de Copa toma conta. Como eu queria poder estar em campo para tentar ajudar meus companheiros de alguma forma, mas não foi possível… Nem a dor da lesão e de ter que ficar de fora é tão grande quanto a de ter o sonho de ser campeão interrompido. Tentamos, todos nós. Demos o nosso melhor, e não foi o suficiente”, iniciou o jogador.

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Paquetá, então, falou sobre a frustração da eliminação. No entanto, o jogador do Flamengo encerrou sua mensagem com otimismo, agradecendo a oportunidade de disputar o que foi sua segunda Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

“É frustrante, é doloroso, mas não podemos deixar de acreditar que dias melhores virão! Vamos juntar os cacos e nos levantar quantas vezes for preciso, para seguir lutando e acreditando! Obrigado a todos que acreditaram que seria possível, que torceram e apoiaram! Grato a Deus pela oportunidade. Eu vivi o que antes foi oração e sou grato por essa realização!”, encerrou.

Confira a publicação do craque do Flamengo

Um post compartilhado por Lucas Paquetá (@lucaspaqueta)

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