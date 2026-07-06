Jogador da Inglaterra sofre fratura e está fora da Copa do Mundo

O Inglaterra perdeu um dos seus jogadores mais experientes para a sequência da Copa do Mundo. Afinal, o meio-campista Jordan Henderson, de 36 anos, fraturou o braço esquerdo após saltar as placas publicitárias do estádio Azteca, depois do triunfo sobre o México, no último domingo (5), por 3 a 2.
O jogador ficou na Cidade do México com um integrante da comissão técnica da Inglaterra, onde deve passar por uma cirurgia. Assim, ele não viajou de volta para Kansas City, nesta segunda-feira, segundo a TV “Sky Sports”.
Após o episódio, os atletas da Inglaterra se reuniram em volta do meio-campista, enquanto ele recebia atendimento médico. Em seguida, o técnico Thomas Tuchel indicou que a situação tinha certa gravidade. Henderson foi levado de maca e recebeu oxigênio na saída do campo do Azteca, de onde foi para o hospital.
Henderson atuou por apenas seis minutos na Copa do Mundo, na vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, ainda na fase de grupos. Agora, a Inglaterra volta a campo no próximo sábado (11), às 18h (de Brasília), contra a Noruega, por um lugar na semifinal do Mundial.
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