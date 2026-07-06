Flamengo ainda tem seis jogos em julho; veja o calendário

Com a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo ainda nas oitavas de final, o torcedor nacional vira, aos poucos, a chave de volta para seus clubes de coração. Com o Flamengo não é diferente. Afinal, o Rubro-Negro já até voltou a atuar após 33 dias de paralisação para férias, aproveitando parte do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

Dessa forma, o calendário de jogos dos times volta à tona. O Flamengo, aliás, já volta a campo nesta quarta-feira (8/7), contra o Lausanne (SUI), em amistoso em Portugal. Antes, na última sexta (3/6), empatou em 2 a 2 com o River Plate em sua estreia no Troféu do Algarve. Assim, veja com o Jogada10 como está o restante de mês de julho do Fla, que já volta ao Brasileirão em pouco mais de duas semanas.

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O Flamengo ainda tem três amistosos antes de voltar a atuar pelo Brasileirão. Como citado, o primeiro deles é perante o Lausanne, onde o técnico Leonardo Jardim deverá optar por uma escalação alternativa, visando dar minutagem para atletas menos utilizados na temporada. Depois, dia 11 (sábado), o principal desafio: será contra o Benfica (POR), terceiro colocado da última edição do Campeonato Português, em jogo que marca os 25 anos do Troféu do Algarve.

Por fim, já em solo brasileiro, o Flamengo recebe o Olímpia (PAR), no dia 17 de julho, uma sexta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília (DF), encerrando sua intertemporada. A volta aos jogos oficiais ocorre, então, no dia 22 de julho.

Como está o Flamengo no Brasileirão?

Pelo principal torneio nacional, o Flamengo chega na segunda posição, com 34 pontos. São sete a menos que o líder Palmeiras, sendo que o Mais Querido possui uma partida a menos. É sob esta circunstância que a equipe volta a campo, quando visita a Chapecoense, pela 19ª rodada, na Arena Condá, em Chapecó, no dia 22 – uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Depois, pela abertura do returno, é vez de encarar o São Paulo, na volta ao Maracanã. Tal partida será no dia 26 de julho, um domingo, às 18h30. O Tricolor Paulista chega na oitava colocação, com 25 pontos. Por fim, o último desafio do mês é contra o Internacional (14º), no sábado (29/7), às 19h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

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