Dupla uruguaia se reapresenta após a Copa do Mundo e treina no Palmeiras

O Palmeiras teve o retorno de dois jogadores nesta intertemporada. Emiliano Martínez e Piquerez voltaram aos trabalhos com os companheiros após disputarem a Copa do Mundo com a seleção do Uruguai. A dupla trabalhou no campo da Academia de Futebol.

Os atletas se reapresentaram sem problemas físicos, mas ainda não realizaram os exames clínicos, cardiológicos e testes biomecânicos e de força. Os testes ocorrerão nos próximos dias.

Além dos uruguaios, o Palmeiras aguarda a volta do trio paraguaio, que deixou a Copa do Mundo no sábado após perder por 1 a 0 para a França. No entanto, Gustavo Gómez, Sosa e Mauricio devem ganhar alguns dias de descanso.

Já Flaco López e Arias seguem na disputa da competição por Argentina e Colômbia, respectivamente. Os Hermanos encaram o Egito, enquanto os Cafeteiros entram em campo diante da Suíça.

Nesta segunda-feira (6), as atividades tiveram início com exercício técnico de passe, construção e finalização. Em seguida, a comissão técnica dividiu o campo em quadrantes e comandou atividade de marcação.

Vitor Roque participou do aquecimento e de uma parte das atividades com os companheiros. Ele segue em recuperação de uma cirurgia no tornozelo e tem volta prevista para o início de agosto.

O Palmeiras treinará em dois períodos nesta terça-feira (7). O próximo jogo oficial ocorrerá somente no dia 22 de julho, contra o Coritiba, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira.

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