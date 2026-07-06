Com gol nos acréscimos, Espanha vence Portugal e encerra sonho de CR7

Não foi dessa vez que Cristiano Ronaldo conseguiu levar Portugal para o título de uma Copa do Mundo. Em Dallas, a Espanha repetiu o mesmo filme da Copa de 2010 e com um gol solitário, venceu Portugal e avançou na competição. Mikel Merino, nos acréscimos, marcou o gol decisivo que classificou a seleção espanhola para as quartas de final, e de quebra, mandou os portugueses de volta para casa.

Com o resultado, a Espanha agora espera o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica, que se enfrentam ainda nesta segunda-feira, no Lumen Field, em Seattle, às 21h.

Jogo aberto em Dallas

O que se esperava de um jogo entre duas das melhores seleções do mundo era um mar de oportunidades criadas, e a expectativa foi atingida com sucesso. Com menos de 10 minutos de partida, Portugal e Espanha já obrigaram seus respectivos goleiros adversários a trabalhar. Cristiano Ronaldo de um lado, e Oyarzabal do outro, ambos apareceram bem para levar perigo, mas sem balançar as redes.

Trave de um lado, milagre do outro

A melhor oportunidade de gol do primeiro tempo foi de Portugal. Em cobrança de escanteio ensaiada – como tem sido nesta Copa – Nuno Mendes cortou pro meio e finalizou forte. A bola desviou em Pedro Porro e explodiu o travessão de Unai Simón. Sendo assim, Alex Baena, do outro lado, também levou perigo, mas Diogo Costa fez uma linda defesa para evitar o pior.

Ritmo cai, mas Espanha controla

Na etapa final, o ritmo do primeiro tempo não se repetiu. Se o primeiro tempo foi de muita correria, chances de gol e movimentações, o segundo tempo teve como tônica a posse de bola da Espanha, apostando na individualidade de Lamine Yamal, e do outro lado, Portugal apostando na transição rápida para buscar Cristiano Ronaldo no comando de ataque. Desse modo, o jogo passou a ser uma disputa de quem cedia menos espaços para o adversário.

Merino ao resgate!

Já dentro dos acréscimos, quando a partida parecia se encaminhar para mais uma prorrogação para Portugal, o castigo veio de uma forma tão cruel quanto a Copa do Mundo de 2010. Assim como foi há 16 anos, a Espanha precisou de uma bola para vencer e se classificar. Se em 2010 foi pelo alto com Puyol, dessa vez foi pelo chão, com os pés de Mikel Merino. O jogador do Arsenal recebeu de Ferrán Torres e tocou na saída de Diogo Costa para marcar o gol da classificação espanhola, e encerrar o sonho do título português.

Pressão não dá resultado

Nos acréscimos, Portugal decidiu finalmente jogar futebol e tentou uma última pressão para buscar um empate heroico para levar o jogo para a prorrogação. Bernardo Silva, de cabeça, teve a melhor oportunidade de empatar, mas acabou tocando por cima do gol. No último lance, João Neves também tentou de cabeça. Contudo, a bola passou do lado do gol de Unai Simón, que segue sem sofrer gols na Copa do Mundo. Desse modo, Portugal ficou pelo caminho e a Espanha segue no caminho rumo ao bicampeonato.

PORTUGAL 0x1 ESPANHA

Copa do Mundo – oitavas de final

Data e horário: 06/07/2025 (segunda-feira), às 16h (de Brasília)

Local: AT&T Stadium, Arlington (EUA)

Público: 70.649 pessoas

Gols: Mikel Merino (46’/2T, 0-1)

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo (Diogo Dalot, 26’/2T), Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes (Semedo, 11’/2T); Ruben Neves, Vitinha (Bernardo Silva, 38’/2T), Pedro Neto (Francisco Conceição, 38’/2T), João Félix (Rafael Leão, 26’/2T) e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

>ESPANHA: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz, 40’/2T), Lamine Yamal, Baena (Ferran Torres, 30’/2T) e Dani Olmo (Merino, 40’/2T); Oyarzabal (Borja Iglesias, 52’/2T). Técnico: Luis de la Fuente.

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

Cartões Amarelos: Bernardo Silva, Renato Veiga (POR); Ferran Torres (ESP)

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