Diniz promove treino tático em reapresentação do Corinthians

O Corinthians voltou aos treinos nesta segunda-feira, no décimo dia de trabalhos durante a intertemporada da Copa do Mundo. O elenco realizou atividades em dois períodos no CT Joaquim Grava, após os jogadores ganharem folga no último domingo (5).

O técnico Fernando Diniz comandou um trabalho dividido em duas partes: posse de bola com finalização e um jogo em campo reduzido de cinco contra cinco. Em seguida, os atletas participaram de um treino técnico-tático de dez contra dez, com foco na quebra de pressão de bloco médio, na saída de tiro de meta sob pressão alta e nas infiltrações. À tarde, o plantel fez um trabalho de força na academia.

As atividades desta segunda-feira contaram com o retorno de Jesse Lingard. O meia-atacante, liberado pela diretoria na última semana para acompanhar o funeral de seu avô na Inglaterra, já voltou ao CT. Assim, o jogador britânico treinou normalmente com os companheiros.

Dessa maneira, no próximo domingo (12), o Corinthians encara o Cascavel, às 16h (de Brasília). O amistoso ocorrerá no Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel, no Paraná.

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