Atlético realizará jogos-treino; saiba os adversários

O Atlético-MG realizará dois jogos-treino nesta intertemporada durante a pausa para a disputa da Copa do Mundo. O primeiro será contra o time sub-20, já nesta quarta-feira (8/7), às 10h (de Brasília), na Arena MRV. Tal duelo, aliás, terá transmissão da GaloTV no YouTube.

Já na semana seguinte, dia 15/7, o adversário será o Betim. O jogo-treino ocorre às 9h30 na Cidade do Galo. Enquanto o jogo dos profissionais contra o sub-20 terá transmissão, a atividade contra o Betim não estará disponível para os torcedores, no entanto.

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Ambos os jogos, aliás, terão portões fechados tanto para torcida, quanto para a imprensa. A equipe sub-20 do Atlético encerrou recentemente sua participação no Brasileirão B da categoria, conquistando o acesso à elite. O time foi até a semifinal, onde caiu diante do Goiás.

Já o Betim é um dos integrantes da Série D do Brasileirão. Por lá, a equipe mineira surge na segunda colocação do Grupo 11, com 15 pontos em dez partidas até aqui. No Mineiro de 2026, foi o lanterna do Grupo B, com nove pontos em oito jogos, se livrando na última rodada do rebaixamento ao Módulo I.

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