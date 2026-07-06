Santos rescinde com Billal Brahimi e gera economia milionária

Billal Brahimi não é mais jogador do Santos. A rescisão de contrato do jogador, de 26 anos, com o Peixe foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (6).

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O franco-argelino passou os últimos meses emprestado pelo Santos ao Estrela da Amadora, de Portugal. Na ocasião, a equipe da Baixada cedeu o atacante até o fim da temporada europeia, pagando parte dos salários.

Agora, Brahimi deve assinar em definitivo com os portugueses, o que alivia os cofres santistas. Afinal, ele tinha contrato até o fim da temporada e gerará uma economia de até R$ 8 milhões, segundo cálculos do clube brasileiro.

O atacante deixa o Peixe com apenas 26 minutos em campo, em jogo diante do Bragantino, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele chegou a ficar no banco em outras oportunidades na competição nacional de 2025, mas sem entrar em campo. Com o time brigando contra o rebaixamento, o técnico Juan Pablo Vojvoda não o utilizou mais.

Em 2026, o Santos inscreveu o jogador no Campeonato Paulista, mas ele não esteve com a equipe em nenhum jogo.

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