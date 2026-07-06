Rodri destaca poder de fogo da Espanha após a classificação

Rodri resumiu a classificação da Espanha sobre Portugal como uma vitória construída nos detalhes. Nesta segunda-feira (6), no AT&T Stadium, em Dallas, a seleção espanhola venceu o clássico ibérico por 1 a 0, eliminou os portugueses nas oitavas de final da Copa do Mundo e avançou às quartas. Ainda assim, depois do gol de Merino nos minutos finais, o volante afirmou que a equipe precisa melhorar para seguir viva na disputa pelo título.

“Dois times muito parecidos, querem ter a bola, personalidade. Pelos pequenos detalhes foi esta ação todo o jogo. Veio o gol e é aprendizado para os próximos jogos, temos que melhorar”, afirmou Rodri.

A declaração mostrou o tom da análise espanhola após a partida. Apesar da classificação, Rodri reconheceu que Portugal dificultou o jogo, fechou espaços e ameaçou em contra-ataques. Por isso, a Espanha precisou controlar a ansiedade, circular a bola e esperar o momento certo para acelerar.

“Sabíamos que era um jogo que precisava amadurecer, um time que defende bem. O contra-ataque poderia causar dano. Eles tinham jogadores de altíssima qualidade. Não é fácil sair nestes minutos, marcar é muito bom”, disse.

Espanha encontra gol no fim

O equilíbrio marcou boa parte do confronto. Espanha e Portugal tentaram assumir a posse, mas encontraram pouco espaço para criar chances claras. Ao mesmo tempo, o peso do clássico aumentou a tensão a cada minuto, já que qualquer erro poderia definir a vaga.

A Espanha, então, encontrou o gol aos 45 minutos do segundo tempo. Merino apareceu dentro da área e finalizou para garantir a vitória por 1 a 0. Com isso, a equipe evitou a prorrogação e eliminou um rival direto em um dos jogos mais aguardados das oitavas.

Mesmo com a vaga garantida, Rodri adotou um discurso de cobrança. O volante valorizou a entrega do elenco, porém reforçou que a Espanha ainda tem margem para crescer nas próximas fases.

“Temos margem para melhorar. Vamos descansar, é importante. A equipe deu tudo e ficamos contentes”, avaliou.

Agora, a Espanha aguarda o vencedor de Estados Unidos x Bélgica nas quartas de final. A partida está marcada para sexta-feira (10), às 16h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

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