De la Fuente afirma que Espanha venceu uma “final antecipada”

Luis de la Fuente tratou a vitória da Espanha sobre Portugal como a superação de uma “final antecipada” na Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (6), no AT&T Stadium, em Arlington, na região de Dallas, a seleção espanhola venceu o clássico ibérico por 1 a 0, eliminou os portugueses nas oitavas de final e avançou às quartas com gol de Merino nos minutos finais.

“Era uma final antecipada. Fizemos um jogo completo e os atletas souberam fazer bem o trabalho”, afirmou De la Fuente.

A declaração resumiu o peso dado pelo treinador ao confronto. Afinal, Espanha e Portugal chegaram ao duelo com elencos fortes, jogadores decisivos e ambições altas no torneio. Além disso, o jogo teve tensão até o fim, já que a vaga só veio perto dos acréscimos, quando Merino apareceu na área e decidiu a classificação espanhola.

De la Fuente também elogiou o nível do adversário. Para o técnico, o clássico reuniu duas seleções de alto nível e exigiu maturidade da Espanha durante os 90 minutos. Embora a equipe tenha sofrido em alguns momentos, ele valorizou a capacidade do grupo de competir até encontrar o gol da vitória.

“Sofrendo até o fim, mas os que entraram na segunda etapa deram energia ao time”, disse o treinador.

Espanha amplia invencibilidade

A classificação também reforçou a sequência positiva da Espanha. Com a vitória sobre Portugal, a equipe chegou a 35 jogos sem derrota, com 30 vitórias e cinco empates. Portanto, ficou a apenas duas partidas de igualar a marca da Itália, que alcançou 37 confrontos de invencibilidade entre 2018 e 2021.

Campeã mundial em 2010, a Espanha busca o segundo título de sua história. Além disso, voltou a uma fase decisiva da Copa depois de eliminar um rival direto em um jogo de alto peso técnico e emocional.

Agora, a seleção espanhola aguarda o vencedor de Estados Unidos x Bélgica nas quartas de final. A partida está marcada para sexta-feira (10), às 16h, em Los Angeles.

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