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Emocionado, Cristiano Ronaldo termina seu ciclo em Copas do Mundo sem brilho

Emocionado, Cristiano Ronaldo termina seu ciclo em Copas do Mundo sem brilho
Emocionado, Cristiano Ronaldo termina seu ciclo em Copas do Mundo sem brilho -

O dia 6 de julho de 2026 ficará marcado na vida de Cristiano Ronaldo e na hisória do futebol. Afinal, nesta segunda-feira, um dos maiores jogadores de todos os tempos se despediu de sua última Copa do Mundo. A eliminação de Portugal diante da Espanha, pelas oitavas de final, fez CR7 chorar.

A cena ocupou mais tempo de imagens, após o apito final, do que a comemoração dos espanhóis. Caminhando sozinho, desolado, olha para baixo – uma postura diferente da que o astro sempre demonstrou. Das arquibancadas, aplausos e reverência.

Antes da partida, o português indicou que seria sua “last dance” (que significa a última dança), ou seja, não deve mais vestir a camisa da seleção profissionalmente. Ainda que não queira confirmar.

“Vou terminar quando eu quiser, não quando vocês quiserem. É uma perda de tempo fazerem sempre a mesma pergunta, se é o último (Mundial). Vamos ver”.

Números de CR7 em Copas:

11 gols em 27 jogos e 6 participações
Hat-trick contra a Espanha, em 2018
1 gol em mata-mata, contra a Croácia, em 2026
1 semifinal e 1 quartas de final

Ele deixa a Copa de 2026 com três gols, dois contra Uzbequistão e o seu primeiro em mata-mata, diante da Croácia. Diante da Espanha, teve três finalizações, acertou dez dos 11 passes que tentou e jogou os 90 minutos.

De longe, viu Merino marcar o único gol da Espanha, já nos acréscimos.

 

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