Emocionado, Cristiano Ronaldo termina seu ciclo em Copas do Mundo sem brilho

O dia 6 de julho de 2026 ficará marcado na vida de Cristiano Ronaldo e na hisória do futebol. Afinal, nesta segunda-feira, um dos maiores jogadores de todos os tempos se despediu de sua última Copa do Mundo. A eliminação de Portugal diante da Espanha, pelas oitavas de final, fez CR7 chorar.
A cena ocupou mais tempo de imagens, após o apito final, do que a comemoração dos espanhóis. Caminhando sozinho, desolado, olha para baixo – uma postura diferente da que o astro sempre demonstrou. Das arquibancadas, aplausos e reverência.
Antes da partida, o português indicou que seria sua “last dance” (que significa a última dança), ou seja, não deve mais vestir a camisa da seleção profissionalmente. Ainda que não queira confirmar.
“Vou terminar quando eu quiser, não quando vocês quiserem. É uma perda de tempo fazerem sempre a mesma pergunta, se é o último (Mundial). Vamos ver”.
Números de CR7 em Copas:
11 gols em 27 jogos e 6 participações
Hat-trick contra a Espanha, em 2018
1 gol em mata-mata, contra a Croácia, em 2026
1 semifinal e 1 quartas de final
Ele deixa a Copa de 2026 com três gols, dois contra Uzbequistão e o seu primeiro em mata-mata, diante da Croácia. Diante da Espanha, teve três finalizações, acertou dez dos 11 passes que tentou e jogou os 90 minutos.
De longe, viu Merino marcar o único gol da Espanha, já nos acréscimos.