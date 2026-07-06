Edilson chama Ancelotti de “fraco” e vê Seleção “frouxa”

Pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Edilson Capetinha chamou de “decepção” do Brasil na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. O ex-jogador não poupou críticas ao treinador Carlo Ancelotti e ao desempenho dos jogadores no torneio após eliminação para Norueuga, no último domingo (5/7), pelas oitavas de final da competição.

“Ancelotti hoje é um treinador fraco, que já estava na descendência no futebol mundial, já não tinha muito para onde ir depois que saísse do Real Madrid. Encontrou um oportunidade de vir para a seleção brasileira, ganhando um dinheiro incrível, que, para realidade do futebol brasileiro é uma coisa astronômica”, disse ao Estúdio I, da Globo News.

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Edilson, aliás, considerou que ainda faltam atletas no nível de ídolos anteriores que a seleção teve. Além disso, vê carências em outras áreas como na lateral.

“O Brasil é uma seleção fraca, uma seleção que não tem defesa, não tem meio campo e não tem ataque. Tem bons jogadores, mas bons jogadores, tem em todas as seleções. A gente não tá acostumado com bons jogadores, nós estamos acostumados com jogadores excelentes, com craques, que fazem a diferença.

“O problema é que nós temos, além de ter um treinador fraco, nós temos uma seleção frouxa, jogadores frouxos, sem personalidade, e na hora de ir pro jogo, fica todo mundo pipocando”, completa.

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Cafu lamenta atuação

Outro pentacampeão, Cadu foi mais comedido nos comentários, mas também apontou falhas. O ex-lateral atribuiu o resultado negativo à fraca leitura de jogo da Seleção, que não soube superar a “bem posicionada” equipe nórdica. Posteriormente, afirmou que acreditano Hexa em 2030.

“Ninguém quer sair em uma fase dessa da competição. O Brasil está triste, o país está triste. Falei para todo mundo nas minhas colocações: nós ganhamos em 94, perdemos em 98, em 2002, tivemos força para ganhar, perdemos em 2006. São ciclos de gerações que passam que marcam história, outros não”, disse, em entrevista à ‘ESPN’.

“Mas ver o Brasil sair desta fase, da maneira como foi, é triste para todo mundo. Esse é o futebol. O glorioso Parreira fala: ‘o futebol não é uma ciência exata’. Encontramos uma seleção bem posicionada, a Noruega com um propósito em campo, que levou do começo ao final. Nós não tivemos essa leitura e saímos da competição”, complementou o antigo lateral-direito.

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