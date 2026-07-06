Endrick lamenta chance perdida e promete dar a volta por cima na Seleção

Com a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, Endrick deixou o estádio abatido. O atacante lamentou principalmente a chance desperdiçada no segundo tempo, quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0. Pouco depois, os noruegueses venceram por 2 a 1 e garantiram a classificação. Em entrevista após a partida, o jogador admitiu que poderia ter aproveitado melhor a oportunidade e afirmou que pretende transformar o erro em aprendizado.

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“Fiquei muito chateado. Depois até conversei com Deus, agradeci pela oportunidade que tive, mas sei que poderia ter feito melhor naquele lance. Infelizmente não consegui, mas agora é trabalhar para que isso não aconteça novamente”, afirmou.

Ao avaliar sua participação na primeira Copa do Mundo da carreira, Endrick reconheceu que o resultado ficou abaixo do esperado. Ainda assim, destacou a importância de ter vivido a experiência de defender a Seleção no principal torneio do futebol.

“Claro que não foi a Copa que eu imaginava, mas sou muito grato pela oportunidade. Foi um caminho difícil até chegar aqui. Levo essa experiência comigo e vou trabalhar muito nos próximos quatro anos para voltar a disputar uma Copa do Mundo”, disse.

Camisa 9 do próximo ciclo?

Perguntado se acredita que será o principal nome da Seleção no próximo ciclo, o atacante preferiu dividir a responsabilidade com os demais jogadores.

“Vou continuar trabalhando muito. Espero que não exista apenas um protagonista, mas que todos possam assumir esse papel. O mais importante é o grupo estar forte para que o Brasil volte a conquistar grandes resultados e não passe novamente por uma situação como essa”, completou.

A eliminação para a Noruega representa a pior campanha da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo desde 1990. Agora, a equipe comandada por Carlo Ancelotti volta as atenções para a próxima Data Fifa, em setembro, quando disputará dois amistosos contra a Austrália. O primeiro será no dia 25, em Townsville, e o segundo quatro dias depois, em Brisbane.

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