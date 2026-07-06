“Temos Salah e mais 26 Messis”, diz auxiliar da seleção do Egito

O clima para o duelo entre Argentina e Egito, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, já começou a esquentar antes mesmo de a bola rolar. Ibrahim Hassan, auxiliar técnico da seleção egípcia e irmão gêmeo do treinador Hossam Hassan, mostrou confiança ao comentar o desafio diante dos atuais campeões do mundo.

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Durante entrevista, Ibrahim deixou claro que a equipe não está preocupada com a presença de Lionel Messi e afirmou que o foco está totalmente no desempenho da seleção egípcia.

“Enfrentar o Messi? Nem pensamos nisso. Nossa atenção está voltada para a seleção do Egito. Entramos em campo para competir contra qualquer adversário, seja o Messi ou qualquer outro. Temos Mohamed Salah e mais 26 ‘Messis’, todos jogadores de alto nível”, declarou.

O Egito vive a melhor campanha de sua história em Copas do Mundo. Depois de avançar pela primeira vez da fase de grupos, a equipe eliminou a Austrália nas oitavas e agora tenta surpreender a Argentina em busca de uma vaga nas quartas de final.

Ibrahim também destacou a evolução física de Mohamed Salah, que chegou ao torneio cercado por dúvidas devido à condição física. De acordo com ele, o atacante passou por um intenso trabalho de recuperação antes da competição.

“Salah está recuperando sua melhor forma com Hossam Hassan e com a seleção. Além de ser um grande jogador, ele é um exemplo para todo o grupo”, afirmou.

Elogios ao treinador do Egito

Além disso, o auxiliar ainda fez elogios ao trabalho do irmão no comando da equipe e ressaltou o cuidado na preparação para cada partida.

“Hossam trata cada jogo como se fosse uma prova. Ele estuda profundamente os adversários e passa todas as informações aos jogadores. Dessa maneira, o elenco entra em campo sabendo exatamente o que fazer, e isso transmite muita confiança”, explicou.

Por fim, Ibrahim revelou qual tem sido a principal mensagem da comissão técnica aos atletas durante a campanha no Mundial.

“Pedimos que eles deem o máximo em todos os jogos. Ninguém sabe quando terá outra oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. Nosso objetivo é ir o mais longe possível na competição”, concluiu.

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