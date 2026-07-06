Sabino inicia transição física em dia de treino tático no São Paulo

O São Paulo seguiu a preparação para o restante da temporada e treinou na manhã desta segunda-feira (6), no CT da Barra Funda. A boa notícia ficou com o zagueiro Sabino, que iniciou a transição física. Ele se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

LEIA MAIS: São Paulo define local de jogo contra o Athletico pelo Campeonato Brasileiro

Assim, o defensor foi a campo para trabalhos com a supervisão da preparação física tricolor. A última partida de Sabino ocorreu no dia 23 de maio, quando sofreu lesão no empate com o Botafogo.

O treino foi dividido em três partes. Os jogadores iniciaram as atividades com um aquecimento voltado ao fortalecimento muscular. Logo depois, a comissão técnica promoveu uma atividade de posse de bola. O intuito era aprimorar a troca rápida de passes, a circulação da bola, a pressão na marcação e a reação após a perda da posse.

Em seguida, Dorival Júnior promoveu um treinamento de 11 contra 11 com foco na saída de bola e na pressão na marcação. Por fim, os jogadores realizaram trabalhos técnicos específicos por posição.

O retorno oficial aos campos do São Paulo ocorrerá no dia 22 de julho, contra o Athletico-PR, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.