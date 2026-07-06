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Sabino inicia transição física em dia de treino tático no São Paulo

Sabino inicia transição física em dia de treino tático no São Paulo
Sabino inicia transição física em dia de treino tático no São Paulo -

O São Paulo seguiu a preparação para o restante da temporada e treinou na manhã desta segunda-feira (6), no CT da Barra Funda. A boa notícia ficou com o zagueiro Sabino, que iniciou a transição física. Ele se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

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Assim, o defensor foi a campo para trabalhos com a supervisão da preparação física tricolor. A última partida de Sabino ocorreu no dia 23 de maio, quando sofreu lesão no empate com o Botafogo.

O treino foi dividido em três partes. Os jogadores iniciaram as atividades com um aquecimento voltado ao fortalecimento muscular. Logo depois, a comissão técnica promoveu uma atividade de posse de bola. O intuito era aprimorar a troca rápida de passes, a circulação da bola, a pressão na marcação e a reação após a perda da posse.

Em seguida, Dorival Júnior promoveu um treinamento de 11 contra 11 com foco na saída de bola e na pressão na marcação. Por fim, os jogadores realizaram trabalhos técnicos específicos por posição.

O retorno oficial aos campos do São Paulo ocorrerá no dia 22 de julho, contra o Athletico-PR, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

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