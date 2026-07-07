Roberto Martínez deixa a seleção de Portugal; jornal crava Jorge Jesus como substituto

Roberto Martínez não seguirá no comando da seleção de Portugal, e Jorge Jesus será o sucessor. A informação é do jornal português A Bola. Nesta segunda-feira (6), depois da derrota por 1 a 0 para a Espanha, no AT&T Stadium, no Textas (EUA), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico espanhol confirmou que não renovará o contrato com a Federação Portuguesa. Assim, encerrou o ciclo iniciado no começo de 2023. Ao mesmo tempo, a FPF já prepara a chegada de Jorge Jesus, de 71 anos, para abrir uma nova fase.

“É certo, é meu último jogo com a seleção de Portugal”, afirmou Martínez.

De acordo com A Bola, Jorge Jesus é o eleito de Pedro Proença, presidente da FPF, para comandar Portugal no ciclo da Euro 2028 e do Mundial 2030. A próxima Copa terá organização conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos. Portanto, a escolha do novo selecionador ganha peso estratégico, já que o país será uma das sedes do torneio.

Jorge Jesus está livre no mercado desde que deixou o Al Nassr, da Arábia Saudita, no fim da última temporada. Ainda segundo A Bola, o treinador se reunirá com Pedro Proença quando a seleção retornar a Portugal para assinar os termos do contrato. Dessa forma, a saída de Martínez deve abrir imediatamente o ciclo de Jesus na seleção portuguesa.

Martínez sai após título e eliminações pesadas

A eliminação para a Espanha fechou uma passagem marcada por bons números, mas também por quedas dolorosas em torneios grandes. Martínez assumiu Portugal após a saída de Fernando Santos, que deixou o cargo depois da Copa do Mundo do Catar, em 2022. Na ocasião, a seleção portuguesa caiu nas quartas de final para Marrocos.

Desde então, o espanhol tentou conduzir uma renovação sem romper totalmente com a base mais experiente. Cristiano Ronaldo seguiu como referência do grupo, enquanto nomes como Vitinha, João Neves, Rafael Leão, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Francisco Conceição mantiveram Portugal entre as seleções mais fortes da Europa.

Ainda assim, os mata-matas pesaram contra o treinador. Na Eurocopa de 2024, Portugal caiu nas quartas de final para a França, nos pênaltis. Depois, Martínez conquistou a Liga das Nações ao bater a Espanha, também nas penalidades. Agora, porém, o reencontro com os espanhóis terminou com eliminação na Copa e marcou o fim de sua passagem.

Técnico agradece a oportunidade

Na despedida, Martínez adotou tom de gratidão. O treinador valorizou o apoio recebido durante o período à frente da seleção e destacou o trabalho com os jogadores. Segundo ele, a experiência em Portugal marcou sua carreira.

“Foi um período incrível”, disse o técnico.

Martínez também ressaltou o compromisso do elenco. Para o espanhol, Portugal reuniu talento individual, mas também conseguiu construir uma equipe competitiva ao longo do ciclo. Ele citou a atitude, o espírito de sacrifício e a dedicação dos jogadores como marcas da passagem pela seleção.

Agora, a FPF muda o comando e aposta em um nome português para o próximo projeto. Jorge Jesus chega com ampla experiência em clubes, passagens marcantes por Benfica, Sporting, Flamengo e Al Nassr, além de forte identificação com o futebol português. A missão será reconstruir Portugal depois da queda no Mundial e conduzir a seleção até a Euro 2028 e o Mundial 2030.

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