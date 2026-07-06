Técnico da Noruega revela comemoração de vitória sobre o Brasil: “Coca-Cola e chocolate”

O dia 5 de julho de 2026 foi histórico. Para o Brasil, mais uma eliminação traumática em uma Copa do Mundo. Já para a Noruega, a maior vitória da história da seleção em uma competição deste nível. Com dois gols de Haaland, os noruegueses desbancaram a Seleção Brasileira e avançaram para as quartas de final da Copa. Ou seja, um baita motivo de comemoração.

Nesta segunda-feira, dia seguinte da vitória sobre o Brasil, o técnico Stale Solbakken revelou bastidores das comemorações do elenco da Noruega de volta ao hotel. Ainda na noite de domingo, os noruegueses assistiram o jogo entre México e Inglaterra para ver qual seria o seu adversário nas quartas de final, e Solbakken afirmou que viu a partida de um modo, digamos, diferente.

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“Comemorei na cama com uma Coca-Cola e chocolate enquanto assistia ao jogo. O resto da equipe estava lá em cima bebendo cerveja”, disse Solbakken, que já emendou falando sobre o próximo adversário na Copa do Mundo:

“Temos que estudar a Inglaterra, mas obviamente já os vimos em seus jogos anteriores no torneio e eles serão um adversário muito forte, mas esperamos que seja um jogo muito equilibrado e disputado”, afirmou.

O técnico da Noruega também falou sobre o confronto de Haaland, artilheiro da Copa do Mundo, com alguns de seus “companheiros” de Premier League na Copa do Mundo. Segundo Solbakken, mesmo que o atacante noruguês conheça de perto os adversários, não necessariamente isso é uma vantagem ou uma desvantagem.

“Não nos prejudica que ele jogue lá, mas não acho que isso seja um grande problema para ele ou para nós. Ele joga partidas pela seleção nacional, jogos da Liga dos Campeões e jogos da Premier League da mesma maneira”, finalizou.

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