PSG anuncia contratação de goleiro destaque nas seleções de base da Itália

O PSG oficializou nesta segunda-feira (23) a contratação do goleiro Alessandro Longoni. Aos 18 anos, o italiano chega ao clube francês após encerrar seu vínculo com o Milan, onde fez toda a sua formação, mas nunca chegou a atuar pela equipe principal. O contrato é válido até junho de 2031, e o jovem vestirá a camisa 16.

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Como estava em fim de contrato com o Milan, Longoni desembarcou em Paris sem custos de transferência. A situação lembra a de Gianluigi Donnarumma, que também deixou o clube italiano de graça anos atrás, embora em um momento bem diferente da carreira.

Apontado como uma das grandes promessas da posição no futebol italiano, Longoni se destaca tanto pelas defesas quanto pela qualidade na saída de bola. O planejamento do PSG é desenvolvê-lo gradualmente, com a expectativa de que seja o terceiro goleiro do elenco principal na temporada 2026/27, atrás de Lucas Chevalier e Matvei Safonov. Enquanto isso, ele deve ganhar ritmo de jogo pela equipe sub-23 e também disputar a Youth League.

Em suas primeiras palavras como jogador do clube francês, o goleiro agradeceu pela confiança recebida.

“Quero agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos e a Luis Enrique pela oportunidade e pela confiança em mim. Estou muito feliz por fazer parte do PSG e vou continuar trabalhando com dedicação para retribuir tudo isso”, afirmou.

Trajetória do jovem goleiro

Natural da cidade de Como, Longoni nasceu em 31 de janeiro de 2008 e ingressou nas categorias de base do Milan aos nove anos. Ao longo da formação, chegou à equipe de reservas e assinou seu primeiro contrato profissional em fevereiro de 2024. Com 1,92 metro de altura, também disputou a Youth League defendendo o clube italiano.

Pelas seleções de base da Itália, o goleiro construiu uma trajetória de destaque. Após passar por todas as categorias desde o sub-15, atualmente integra a seleção sub-19. Em 2024, conquistou o título da Eurocopa Sub-17 e, no ano seguinte, foi decisivo na campanha que garantiu o terceiro lugar da Itália no Mundial Sub-17. Na disputa contra o Brasil, defendeu dois pênaltis e ajudou a equipe a subir ao pódio. Ao todo, Longoni já soma 36 partidas pelas seleções de base italianas.

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