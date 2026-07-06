Grêmio reconhece atraso salarial e projeta prazo para quitação

A diretoria do Grêmio admitiu atraso salarial e também e dos direitos de imagem do grupo de jogadores. No entanto, os dirigentes prometeram a quitação dos débitos. O vice-presidente de futebol, Rafael Lima, afirmou que a situação “já foi equacionada internamente” e que “até semana que vem todas as pendências serão quitadas”. A informação é do “ge”.

Para sanar as dívidas pendentes, o Grêmio aposta na venda de Viery para a Fiorentina por 15 milhões de euros (R$ 88,5 milhões) fixos. O negócio chancela a mudança de postura do clube que, pressionado por dificuldades financeiras, freou os investimentos no futebol. Assim, adotou adotou um perfil de contratações bem mais modesto em relação ao início da temporada, quando gastou cerca de R$ 100 milhões em reforços.

Além disso, a diretoria decidiu não renovar com o volante e capitão Arthur. A medida visa enxugar a folha salarial do departamento de futebol, que havia inflacionado e atingido a marca de pouco mais de R$ 30 milhões mensais entre salários, luvas, encargos e direitos de imagem.

As dificuldades financeiras refletiram dentro de campo. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa a 16ª colocação, com 21 pontos, um a mais que o Vasco primeiro dentro do Z4. Recentemente, o time comandado por Luis Castro perdeu para Chapecoense em amistoso.

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