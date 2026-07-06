Croácia protesta contra arbitragem e envia reclamação à Fifa

A Federação Croata de Futebol (HNS) enviou uma carta oficial à Fifa nesta segunda-feira (6) para contestar a arbitragem da derrota para Portugal, na última sexta-feira (3), em Toronto, pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. A entidade afirma que houve erros na condução da partida, principalmente na utilização do árbitro de vídeo (VAR) e da tecnologia instalada na bola.

A principal reclamação envolve o gol de empate marcado por Gvardiol nos minutos finais, que acabou sendo anulado. Na ocasião, o árbitro norueguês Espen Eskas invalidou o lance após a Fifa informar que o sensor da bola havia detectado um toque no cabelo de Igor Matanovic, o que caracterizaria impedimento.

Em entrevista reproduzida pelo portal Net.hr, o porta-voz da federação, Tomislav Pacak, explicou que a insatisfação da Croácia vai além das decisões tomadas em campo.

“Enviamos uma carta ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, para manifestar nossa profunda decepção. Nossa contestação não se limita às decisões da arbitragem, que sempre podem gerar debate, mas principalmente ao processo que levou a essas decisões”, afirmou.

Pacak também detalhou os dois lances que, na visão da HNS, comprometeram o resultado da partida. O primeiro, o pênalti marcado para Portugal, que, segundo a federação, não deveria sequer ter passado pela revisão do VAR.

“O protocolo foi aplicado de maneira totalmente incorreta. O árbitro não deveria ter sido chamado para revisar esse lance”, disse.

Segundo ponto de reclamação da Croácia

O segundo ponto diz respeito ao gol anulado de Gvardiol. Para a entidade, o impedimento acabou sendo marcado com base exclusivamente na informação do sensor da bola, que teria registrado um toque de Matanovic inexistente.

“Na nossa avaliação, não houve qualquer contato do jogador com a bola. A decisão contrariou as regras do futebol e o espírito do jogo, sendo baseada apenas na leitura da tecnologia”, declarou o dirigente.

Por fim, a Federação Croata classificou o episódio como um uso inadequado dos recursos tecnológicos e cobrou explicações detalhadas da Fifa.

“Somos favoráveis ao uso da tecnologia no futebol, mas entendemos que ela acabou sendo utilizada de forma equivocada neste caso. Isso não beneficia a Fifa, as equipes nem os torcedores. Sabemos que essa carta não mudará a frustração causada pela eliminação, mas acreditamos na importância pedir esclarecimentos sobre todas as decisões tomadas”, concluiu Pacak.

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