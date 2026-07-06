Governo paraguaio emite nota oficial repudiando fala racista de senadora contra Mbappé

O governo do Paraguai repudiou, nesta segunda-feira (6), as declarações racistas da senadora Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que lamenta e rejeita as falas da parlamentar, feitas após a eliminação paraguaia para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo. Dessa forma, o governo também buscou se distanciar do episódio e destacou que os comentários não representam a posição oficial do país nem do povo paraguaio.

A manifestação ocorreu dois dias depois da vitória da França por 1 a 0 sobre o Paraguai, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Na partida, Mbappé marcou o gol da classificação francesa, em cobrança de pênalti. Depois disso, o atacante acabou alvo de ataques racistas publicados por Celeste Amarilla nas redes sociais. Logo depois, o caso provocou reação do jogador, de autoridades francesas e, agora, do próprio governo paraguaio.

“O Governo do Paraguai reafirma seu firme compromisso com a promoção dos direitos humanos, da igualdade e do respeito entre as pessoas, com a luta contra o racismo, a xenofobia, a intolerância e toda forma de ódio ou discriminação”, informou o comunicado.

Além disso, a nota procurou separar a posição institucional do país das falas da senadora. O governo lembrou que o Paraguai é uma república democrática baseada na separação dos poderes. Portanto, segundo o texto, as manifestações de Celeste Amarilla correspondem exclusivamente à responsabilidade individual dela como integrante do Poder Legislativo.

Ainda assim, o episódio ganhou repercussão internacional. Afinal, a declaração atingiu o principal jogador da França e ocorreu em meio à eliminação paraguaia na Copa. Por isso, a chancelaria paraguaia também expressou solidariedade às pessoas afetadas pelas falas e reiterou respeito ao povo francês.

Mbappé e autoridades francesas reagem

Mbappé já havia respondido ao episódio de forma dura. O atacante chamou Celeste Amarilla de “mulher desprezível e indigna de sua função” e afirmou que ela não representa o Paraguai. Ao mesmo tempo, o camisa 10 francês fez questão de valorizar a campanha da seleção sul-americana na Copa do Mundo.

Autoridades francesas também condenaram as declarações. A ministra dos Esportes, Marina Ferrari, classificou os comentários como “abomináveis” e afirmou que a França não permanecerá em silêncio diante do racismo. Já Guy Stéphan, auxiliar da seleção francesa, tratou o caso como “vergonhoso”, “desprezível” e “escandaloso”.

Com isso, a eliminação paraguaia ganhou um desdobramento diplomático. Em campo, a França avançou às quartas de final depois de vencer por 1 a 0. Antes disso, o Paraguai havia eliminado a Alemanha nos pênaltis e voltado a uma fase importante da Copa.

Agora, os franceses seguem na competição e enfrentam Marrocos na quinta-feira (9), em Boston. Enquanto isso, o Paraguai encerra sua campanha em meio à repercussão do comunicado oficial e às críticas contra a fala racista da senadora.

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