Rochet e Félix Torres voltam ao Internacional após participação na Copa

O Internacional retornou aos treinos nesta segunda-feira (6) e contou com as voltas do zagueiro Félix Torres e do goleiro Rochet, que estavam com suas respectivas seleções na disputa da Copa do Mundo. Aliás, esta foi a primeira atividade do Colorado após a vitória por 1 a 0 em jogo-treino sobre o Coritiba.

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Rochet estava com a seleção do Uruguai, que acabou eliminado ainda na fase de grupos do Mundial. Por outro lado, Félix Torres chegou um pouco mais longe, parando na segunda fase com o Equador.

O goleiro atuou no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para a Espanha. Já o zagueiro jogou apenas os minutos finais do Equador na vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha, no último jogo da fase de grupos.

Nesta segunda-feira (6), os jogadores trabalharam na academia e depois no gramado do Centro de Treinamentos Parque Gigante. O técnico Paulo Pezzolano aproveitou ainda para aprimorar as finalizações dos seus comandados. Na próxima quarta, o Inter deve fazer mais um jogo-treino, desta vez diante do Cerro Largo, do Uruguai, no Beira-Rio.

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