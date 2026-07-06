Fifa rebate Uefa e defende medida em “Caso Balogun”

O “caso Balogun” segue agitando os bastidores da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (06), a Fifa, através do seu Comitê Disciplinar, respondeu um comunicado da Uefa. Na ocasião, a entidade europeia considerou “inédita, incompreensível e injustificável” a decisão de liberar o atacante dos Estados Unidos para a partida contra a Bélgica, apesar da expulsão no jogo anterior, contra a Bósnia.

O presidente do Comitê, Mohammad Al Kamali, divulgou um comunicado, no qual afirma que o órgão atuou dentro das suas prerrogativas. Além disso, reforçou que a decisão aconteceu de forma independente, sem nenhuma interferência externa.

“O Comitê Disciplinar da FIFA não anulou a expulsão em campo do Sr. Balogun, mas sim manteve a suspensão de um jogo imposta ao Sr. Balogun em decorrência do cartão vermelho que ele recebeu em 1º de julho de 2026. O Comitê Disciplinar da FIFA apenas decidiu sobre as sanções disciplinares adicionais a serem impostas após o cartão vermelho. De acordo com o Artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA, o Comitê Disciplinar tem a prerrogativa de suspender a aplicação de quaisquer medidas disciplinares, desde que não estejam relacionadas à manipulação de resultados — o que, obviamente, não ocorreu neste caso”, relatou.

Pelas regras da competição, o cartão vermelho resultaria automaticamente em uma partida de suspensão, conforme o artigo 10.5 do regulamento da Fifa. No entanto, a entidade revogou a punição com base no artigo 27 do Código Disciplinar. Ele autoriza o órgão judicial a suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar. Com isso, o atacante está liberado para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final.

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