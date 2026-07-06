Eliminada da Copa, Seleção encerra primeiro ciclo de Ancelotti; veja os números

O primeiro ciclo de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira terminou com a eliminação precoce na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final, para a Noruega. Os números indicam 66.6% de aproveitamento, em 17 partidas, com dez vitórias, quatro empates e três derrotas.

O treinador será mantido no cargo, de acordo com a CBF. Ele renovou o contrato até 2030 recentemente, como forma de reforçar a confiança da longevidade do trabalho. Aliás, as próximas partidas já têm data marcada: 25 e 29 de setembro, na Austrália, contra os anfitriões.

Após deixar o Real Madrid, Ancelotti assumiu em maio do ano passado e estreou, nas Eliminatórias, com um empate em 0 a 0 com o Equador, fora de casa, seguido de vitória sobre o Paraguai por 1 a 0, na Neo Química Arena.

Números de Ancelotti:

Jogos: 17

Vitórias: 10

Empates: 4

Derrotas: 3

Aproveitamento: 66.6%

Os momentos de baixa foram as derrotas para Bolívia (Eliminatórias), Japão (amistoso) e Noruega (oitavas de final desta Copa do Mundo). Já as melhores vitórias foram sobre o Chile (3 a 0), Coreia do Sul (5 a 0), Panamá (6 a 2) e Escócia (3 a 0).